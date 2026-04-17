În perioada 23 – 25 aprilie, Universitatea Națională de Știință și Tehnologie Politehnica București, prin Facultatea de Ingineria Sistemelor Biotehnice, organizează Biofest. Evenimentul reprezintă o incursiune în viitorul alimentației și al agriculturii, oferind soluții concrete pentru provocările de mediu ale prezentului, notează Agerpres.
Biofest 2026 pune accent pe inovația aplicată, demonstrând că tehnologia este esențială pentru un lanț alimentar sigur și eficient. Vizitatorii vor descoperi:
Sisteme inteligente de monitorizare a culturilor și optimizarea producției agricole.
Soluții de trasabilitate, controlul calității și noi metode de conservare a alimentelor.
Concepte pentru locuințe sustenabile, care transformă balcoanele și grădinile urbane în spații verzi eficiente, reducând consumul de resurse.
Pentru pasionații de grădinărit, Biofest include o zonă vastă de achiziții, unde pot fi găsite specii variate, de la cele aromatice (busuioc, lavandă, dafin) până la pomi fructiferi exotici. Pe lângă măr sau cireș, vizitatorii pot cumpăra varietăți precum:
Kaki, kiwi Issai, smochin, rodie și „banana nordului”.
Plante ornamentale: magnolii, trandafiri și arbuști decorativi.
Un pilon central al Biofest este cea de-a VI-a ediție a simpozionului internațional „Food You Trust” (23-24 aprilie), un forum strategic pentru autorități și cercetători.
Tema centrală a acestui an, „Paradigma toleranței zero”, vizează controlul bacteriei Listeria monocytogenes. Dezbaterea este crucială în contextul noilor reglementări europene stricte (amendamentele la Regulamentul CE nr. 2073/2005) care vor intra în vigoare la 1 iulie 2026.
Etichetarea corectă și trasabilitatea: Cum pot consumatorii să aibă încredere totală în ceea ce pun pe masă.
Tehnici analitice moderne: Prezentarea celor mai noi studii pentru controlul siguranței alimentare.
Adaptarea industriei: Cum pot operatorii din retail și producție să transforme noile cerințe legislative în oportunități de a câștiga încrederea publicului.
