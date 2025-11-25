Cardiologii atrag atenția că meniul zilnic nu ar trebui să includă doar alimente benefice pentru inimă, ci și băuturi care susțin sănătatea cardiovasculară. Potrivit Cleveland Clinic, „bolile cardiovasculare sunt tratabile în proporție de 90% prin dietă și un stil de viață sănătos”, care presupun reducerea consumului de sare și colesterol, activitate fizică regulată și evitarea fumatului, scrie publicația Parade.

Dacă băuturile considerate dăunătoare, precum sucurile, sucurile dietetice și alcoolul, sunt deja cunoscute, există o băutură caldă adesea ignorată, dar esențială pentru inimă: ceaiul verde. Cardiologii recomandă consumul acestei băuturi în fiecare zi.

De ce este ceaiul verde bun pentru inimă

Dr. Leonard Pianko, cardiolog la Aventura, spune că unul dintre principalele motive pentru care ceaiul verde susține sănătatea inimii este conținutul ridicat de antioxidanți. „Antioxidanții pot preveni sau repara celulele afectate de radicalii liberi din mediul înconjurător, precum și de cei care apar în mod natural în urma proceselor metabolice”, explică medicul. Radicalii liberi provoacă inflamații, iar inflamația este un factor major în apariția bolilor cardiovasculare.

Dr. Kishan Parikh, cardiolog, afirmă că ceaiul verde contribuie și la scăderea tensiunii arteriale la persoanele cu hipertensiune. „Antioxidanții relaxează vasele de sânge, ajutându-le să se dilate. Acest lucru îmbunătățește circulația și scade tensiunea arterială”, spune specialistul.

Un alt avantaj important este efectul acestui ceai asupra metabolismului. Dr. Pianko subliniază: „Ceaiul verde poate promova pierderea în greutate prin accelerarea metabolismului”, un aspect esențial dacă ținem cont de faptul că obezitatea este un factor de risc major pentru bolile de inimă. El adaugă că ceaiul verde nu conține calorii.

Beneficii pentru creier și oase

Ceaiul verde susține și sănătatea cerebrală. Un studiu publicat în Phytomedicine în 2017 a arătat că această băutură este asociată cu „niveluri mai scăzute de anxietate, o concentrare mai bună și activarea memoriei de lucru”, concluzii demonstrate inclusiv prin scanări RMN.

Un alt studiu, publicat în Frontiers in Aging Neuroscience, arată că ceaiul verde îmbunătățește funcțiile cognitive în rândul adulților de vârstă mijlocie și vârstnicilor, în special în ceea ce privește memoria.

Există beneficii și pentru oase. Cercetările publicate în Pharmacological Research arată că ceaiul verde poate preveni pierderea densității osoase, deoarece antioxidanții săi protejează oasele împotriva deteriorării.

Moderația rămâne necesară

Deși ceaiul verde este sigur pentru consum zilnic, Dr. Pianko avertizează asupra excesului. „Ceaiul verde nu garantează o inimă sănătoasă, iar consumul în exces poate provoca anxietate și insomnie, deoarece conține cofeină, deși într-o cantitate mai mică decât ceaiul negru sau cafeaua”, spune medicul.

El recomandă persoanelor care iau medicamente sau au întrebări despre cantitățile sigure să discute cu medicul curant.

Specialiștii subliniază că ceaiul verde trebuie privit ca parte a unui stil de viață sănătos. Înlocuirea sucurilor sau a băuturilor dietetice cu o ceașcă de ceai verde poate avea un impact important asupra sănătății inimii.