Ceai verde sau de fructe? Un medic a analizat tipurile de ceai și momentul în care acestea trebuie băute: „Consumul a trei sau patru cești pe zi – un truc simplu pentru o viață sănătoasă”

O ceașcă de ceai este binevenită oricând, niciun moment al zilei nu este nepotrivit pentru acest lucru. Mai mult, ceaiul poate ajuta la reducerea tensiunii arteriale, scăderea riscului de diabet și gestionarea anxietății, potrivit daylimail.co.uk.

Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food: - articolul continuă mai jos -

O serie de compuși naturali din ceai – polifenolii – sunt cei care au acțiune antioxidantă și protejează celulele organismului. De exemplu, sortimentele de ceai verde și negru sunt bogate în polifenoli și, datorită proprietăților antiinflamatoare ale acestora, pot ajuta la prevenirea multor boli cronice.

Potrivit dr. Tim Bond, expert în cadrul Tea Advisory Panel, care a analizat diverse tipuri de ceaiuri, „consumul a trei sau patru cești pe zi este unul dintre cele mai simple trucuri pentru o viață sănătoasă”.

Ce tip de ceai îți reduce colesterolul și are efect antioxidant

Ceaiul verde este un tip de ceai foarte bogat în catechine – o substanță din categoria polifenolilor – despre care se apreciază că menține sănătatea vaselor sanguine și contribuie la reducerea valorilor colesterolului. Cine preferă ceaiul negru trebuie să știe că, la nivel celular, polifenoliidin el susțin sistemul de apărare al organismului.

Cum acționează în organism polifenolii din ceaiuri?

Studiile au dovedit că polifenolii pot ajuta la menținerea glicemiei în limite normale, pot influența bacteriile intestinale și chiar contribui la încetinire declinului cognitiv asociat înaintării în vârstă.

Totuși, potrivit dr. Bond, momentul în care alegem să bem un anumit tip de ceai poate influența semnificativ beneficiile pe care acesta le aduce organismului. În opinia lui, de exemplu, un ceai băut cu lapte și zahăr poate adăuga în dietă sute de calorii, fat ce duce la creșterea riscului de carii și diabet de tip 2.

De ce să bem dimineața ceai negru?

Cel mai bogat în flavonoide – un tip de polifenoli – ceaiul negru este benefic pentru sănătatea organismului. În plus, poate înlocui, cu succes, cafeaua, având o concentrație mare de cofeină. O cană de ceai negru conține circa 47 mg de cofeină, în timp ce una de ceai verde are aproximativ33 mg – asta în timp ce o doză de Diet Coke are circa 46 mg. Specialiștii consideră a fi sigur pentru organism consumul a până la 400 mg de cofeină pe zi, cee ace ar însemna opt cești de ceai negru.

„Este benefic nu doar pentru efectul de stimulare al cofeinei per care o conține, dar și pentru că hidratează, lucru important în special pentru vârstnici. Dimineața, organismul este, adesea, deshidratat, iar o cană de ceai negru poate fi binevenită. Poți alege să-l bei cu lapte adăugat sau fără, dar fii atent să nu adaugi prea mult zahăr”, spune dr. Bond.

Ceaiul verde se bea la prânz și ajută inima și creierul

Ceaiul verde are reputația de a fi unul dintre cele mai sănătoase ceaiuri. El conține o gamă largă de catechine, în special EGCG (epigalocatechin galat) – un antioxidant asociat cu protecția inimii și a creierului. Mai mult, cercetările arată că o dietă bogată în EGCG ar putea reduce riscul de Alzheimer și Parkinson.

„Ceaiul verde este excelent pentru sănătatea orală. El ajută la combaterea bacteriilor și împrospătează respirația, de aceea, momentul ideal pentru a-l bea este după masa de prânz”, spune dr. Bond.

Un ceai de iasomie, aromat și liniștitor, e perfect după-amiaza

Ceaiul de iasomie se obține prin stratificarea florilor proaspete de iasomie peste frunzele de ceai verde, până când acestea capătă parfum. Aroma ceaiului de iasomie are efect calmant, datorat unui aminoacid (L-teanina) și poate reduce ritmul cardiac și, implicit, și stresul, fără a avea efect sedativ.

La cină, un ceai oolong îți poate regla glicemia

Ceaiul oolong are un gust echilibrat, între prospețimea ceaiului verde și bogăția celui negru. Consumat în mod regulat, acest tip de ceai poate ajuta la menținerea glicemiei în limite normale, efect datorat polifenolilor care cresc sensibilitatea la insulină și încetinesc absorbția glucozei.

Potrivit unui studiu, șase cești de ceai oolong pe zi, timp de o lună, poate duce la reglarea nivelului glicemiei, în cazul persoanelor care suferă de diabet tip 2.

„Ceaiul oolong în timpul mesei sau imediat după, mai ales dacă meniul a fost foarte bogat în carbohidrați”, explică dr. Bond.

Ceaiul de mușețel te poate ajuta să dormi mai bine

Unul dintre cele mai vechi remedii naturale din lume, ceaiul de mușețel este recunoscut pentru efectele sale calmante ce favorizează somnului. El acționează ca un sedativ blând, prin interacțiunea cu receptorii benzodiazepinici din creier, care controlează relaxarea musculară, motiv pentru care este recomandat seara, înainte de culcare. Ceaiul de mușețel conține un flavonoid – apigenina – care leagă anumiți receptori din creier șu reduce anxietatea, lucru binevenit oricând, dar mai ales seara, pentru a avea un somn liniștitor.

Ceaiul de mușețel nu conține cofeină și calorii, dar are un gust plăcut, ușor dulce și ne ajută nu doar să ne relaxăm, ci susține și digestia și echilibrul general al organismului.

„Ideal este să fie consumat cu cel puțin o oră înainte de culcare – ceaiurile tradiționale precum mușețelul sau lavanda te vor ajuta să ai un somn odihnitor”, spune dr. Bond.