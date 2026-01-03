Anul 2026 aduce o etapă decisivă pentru candidatura „Banat – Regiune Gastronomică Europeană 2028”. Vizita juriului internațional în județele Timiș și Caraș-Severin este ultimul pas înaintea anunțării rezultatului final. Dosarul depus a fost deja apreciat drept „bine structurat și coerent”.

Titlul „Banat – Regiune Gastronomică Europeană 2028” reprezintă un proiect strategic al Consiliului Județean Timiș. Până în prezent, au fost parcurși toți pașii solicitați de Forumul Consultativ al Institutului de Gastronomie, Artă, Cultură și Turism (IGCAT) din Barcelona, organismul care desemnează regiunile câștigătoare.

În luna decembrie, dosarul a trecut de prima evaluare, iar următoarea etapă este vizita juriului, programată în perioada 13–17 aprilie.

După această evaluare, IGCAT va anunța rezultatul final al selecției.

„Ne pregătim să devenim Regiune Gastronomică Europeană, un proiect foarte ambițios. Am depus dosarul de candidatură la începutul lunii noiembrie, iar în decembrie acesta a fost evaluat și apreciat ca bine structurat și coerent. În luna aprilie va avea loc vizita juriului în Banat. Emoțiile sunt firești. Organizarea acestei vizite, care va dura o săptămână, se desfășoară după standarde clare stabilite de institutul din Barcelona. Sunt convinsă că, împreună cu partenerii existenți și cu cei care ni se vor alătura, vom face o prezentare de succes și vom obține acest titlu. Rezultatul îl vom afla la finalul lunii aprilie sau la începutul lunii mai”, a declarat pentru G4Food Simona Neumann, directorul Visit Timiș și coordonatoarea proiectului.

Importantă este sustenabilitatea

Candidatura Banatului este construită în jurul conceptului „Fuziunea gusturilor fără granițe – Arome îndrăznețe. Origini diverse. O masă împărtășită”, care reflectă specificul unei regiuni multiculturale, unde gastronomia devine un limbaj comun. Titlul vizează însă mai mult decât promovarea rețetelor tradiționale.

„Regiunea Gastronomică Europeană înseamnă modul în care ne punem în valoare tradițiile culinare locale și arta gastronomică, dar și felul în care acestea sunt reinterpretate într-o cheie inovatoare, adaptată prezentului și viitorului. Un alt pilon important este educația și cercetarea, unde avem un sprijin esențial din partea Universității de Științele Vieții din Timișoara. La fel de importantă este sustenabilitatea: reducerea risipei alimentare, utilizarea produselor locale, organice, susținerea lanțului scurt de la producător la consumator, limitarea folosirii plasticului și eficiența energetică. Toate acestea sunt criterii esențiale în acest concurs”, a mai spus Simona Neumann.

Banatul stă prost cu Puncte Gastronomice Local

Proiectul își propune să sprijine producătorii locali și să dezvolte turismul gastronomic, însă există încă aspecte care trebuie îmbunătățite. La capitolul Puncte Gastronomice Locale, județul Timiș se află într-o situație deficitară.

„La nivel național există peste 600 de Puncte Gastronomice Locale, dintre care doar 22 se află în Banat. Județul Timiș are doar patru sau cinci, restul fiind în Caraș-Severin, care stă mai bine din acest punct de vedere. Undeva trebuie să începem stimularea micilor producători pentru a-și deschide astfel de puncte”, a adăugat Simona Neumann.

Proiectul „Banat 2028 – Regiune Gastronomică Europeană” este inițiat de Consiliul Județean Timiș, în calitate de lider de proiect, în parteneriat cu Institutul de Gastronomie, Artă, Cultură și Turism. Visit Timiș este organizația de implementare, iar din consorțiu fac parte Asociația HoReTim, Asociația My Banat, Degustăria, Produs în Banat, GAL Colinele Recaș, Universitatea de Științele Vieții din Timișoara, alături de alți parteneri interesați, precum asociația CRIES.