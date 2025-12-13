Dosarul de candidatură depus de Consiliul Județean Timiș pentru titlul „Banat – Regiune Gastronomică Europeană 2028” a fost acceptat în cadrul ședinței Forumului Consultativ al IGCAT (Institutul de Gastronomie, Artă, Cultură și Turism), fiind apreciat ca bine structurat și coerent.

„Cu o poveste gastronomică puternică și autentică, Banatul este capabil să impresioneze la nivel european. Suntem o regiune a diversității, a comunităților care au trăit și au creat împreună un patrimoniu culinar unic. Țintim nu doar reputația internațională, ci și dezvoltarea județului care vine odată cu un astfel de titlu. Vom sprijini producătorii locali, vom promova turismul gastronomic și vom consolida identitatea culturală a Timișului”, a declarat Alfred Simonis, președintele Consiliului Județean Timiș.

Următoarea etapă va fi vizita juriului internațional, programată în perioada 13–17 aprilie 2026. După această evaluare, IGCAT va anunța rezultatul final al selecției.

Candidatura Banatului este construită în jurul conceptului „Fuziunea gusturilor fără granițe – Arome îndrăznețe. Origini diverse. O masă împărtășită” (Fusion Beyond Borders – Bold Flavors. Diverse Origins. One Shared Table), care surprinde specificul unei regiuni în care culturile se întâlnesc, iar gastronomia devine un limbaj comun.

Regiunea Banat este prezentată ca un spațiu al diversității, în care rețetele, aromele și obiceiurile culinare spun o poveste comună despre conviețuire și continuitate.

Proiectul Banat 2028 – Regiune Gastronomică Europeană este inițiat de Consiliul Județean Timiș, în calitate de lider de proiect, în parteneriat cu IGCAT, iar Asociația pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului în Județul Timiș (Visit Timiș) acționează ca organizație de implementare.