După ce Timișoara a fost Capitală Europeană a Culturii în 2023, orașul țintește un nou titlu european major: Banat – European Region of Gastronomy (Regiune Gastronomică Europeană) în 2028. În cadrul acestui proiect, o atenție specială vor primii Punctele Gastronomice Locale, care acum sunt încă destul de puține în zona banatului Banat, iar în județul Timiș sunt doar șapte. Unul dintre ele se află la Sânandrei, la 20 de kilometri de Timișoara. Amzokulinar, care se află pe strada Gloriei nr.21, îi invită pe oaspeți să descopere, într-un cadru intim, gusturile autentice, pregătite cu ingrediente culese din curtea casei.

Gospodăria primitoare și-a deschis porțile pentru turiști în 2022.

Florin Cozma, gazda acestui colț gastronomic, își amintește cum pasiunea pentru mâncare și pentru mese împreună a început încă din copilărie.

„Eu sunt originar de pe valea Crișului Alb, acolo ne jucam de-a mesele comune. Fiecare aducea ceva de acasă, întindeam pătura și ne distram copios. Bunicul era lăptarul satului, părinții munceau grădina. La 14 ani am venit la Timișoara și aici am făcut școala, liceul, armata și facultatea. Prima dată am văzut un Punct Gastronomic Local în județul Brașov și mi-am spus: de ce să nu avem și noi? Avem toate resursele, iar dacă faci ceva din plăcere, poate ieși și o afacere frumoasă”, a spus Florin Cozma.

Punctele Gastronomice Locale sunt forme de alimentație turistică de tip familial, în care se prepară și se servesc mese bazate pe rețete tradiționale, folosind resurse locale. Meniul zilnic este limitat, cuprinzând preparate autentice, gătite de proprietar și membrii familiei acestuia.

O masă cu gust de acasă

La Amzokulinar, ingredientele sunt proaspete, de sezon, culese din grădina proprie. În pivniță și în cămară se regăsesc savoarea și aromele de odinioară: zacuscă, ulei de dovleac, pâine cu maia coaptă în cuptorul cu lemne, supă de roșii sau dovleac copt, plăcintă cu prune ori magiun presărat cu miere și nuci.

Gazda propune un adevărat festin, cu șapte-opt feluri de mâncare, de la aperitive până la desert și cafea, acompaniate de băuturi locale – rachiu de casă, vișinată, vin. Totul se servește într-un ritm tihnit, care lasă timp pentru povești și pentru bucuria de a sta împreună la masă.

“La mine dacă veniți, trebuie să vă programați conform regulilor casei, cu două zile înainte, și trebuie să vă rezervați minim trei ore pentru prânz, cina sau brunch”, a mai spus Florin Cozma.

Amzokulinar a fost inclus în rețeaua Slow Food.

Un colț verde de 5.000 de metri pătrați

Gospodăria lui Florin Cozma este înconjurată de o mare de verdeață. Sera de 500 de metri pătrați, livada de 1.000 de metri pătrați, grădina de 800 de metri pătrați și pomii care oferă umbră alcătuiesc un cadru natural perfect pentru o experiență culinară în aer liber.

„Dacă sunteți iubitori de mâncare vegetariană, aici mâncați în proporție de 99% organic. Perele le conservăm prin uscare, fără zahăr, magiunul îl facem la fel. Dacă cineva dorește ouă sau carne de pasăre, și acestea sunt organice, chiar dacă nu avem certificat. Avem o sută de păsări, cincisprezece capre alpine franceze, lapte, chefir, brânză – totul crescut și îngrijit cu grijă”, spune Florin.

Planificarea unei vizite

Pentru a lua masa la Amzokulinar, rezervarea trebuie făcută cu cel puțin două zile înainte. Gazda își invită oaspeții să-și rezerve trei ore pentru prânz, cină sau brunch, astfel încât să se bucure pe deplin de întreaga experiență culinară.

Prețul unui meniu complet este de 350 de lei de persoană, iar copiii de până la 10 ani sunt primiți gratuit.