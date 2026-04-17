Banatul a obținut oficial titlul de Regiune Gastronomică Europeană 2028, la finalul vizitei de evaluare desfășurate de juriul internațional IGCAT în perioada 13–17 aprilie 2026 și încheiate prin conferința de presă organizată la Consiliul Județean Timiș. Momentul a marcat atât încheierea vizitei juriului pentru evaluarea candidaturii „Banat – Regiune Gastronomică Europeană 2028”, cât și recunoașterea europeană a valorii gastronomice, culturale și comunitare a Banatului.

„Banatul a demonstrat, prin această candidatură, că gastronomia poate exprima autentic identitatea regională, diversitatea culturală și cooperarea dintre comunități. Titlul de Regiune Gastronomică Europeană 2028 recunoaște aceste atuuri și deschide pentru Banat o importantă oportunitate de afirmare la nivel european. Obținerea titlului confirmă faptul că Banatul propune un model relevant de dezvoltare regională, în care gastronomia devine motor de promovare a patrimoniului local, de susținere a producătorilor și antreprenorilor, de consolidare a turismului și de conectare a comunităților din Timiș, Caraș-Severin și Arad”, a declarat Dianne Dodd, președintele IGCAT.

Din juriul internațional au făcut parte Dr. Diane Dodd – Președinte IGCAT, Barcelona, Wendy Barrie – Expert IGCAT, Scoția, Dr. Edith Szivas – Vicepreședinte IGCAT, Barcelona, Levan Kharatishvili – Expert IGCAT, Tbilisi, și Jens Storli – Trondheim-Trøndelag 2022, Trondheim.

“Anunțarea câștigării titlului de Regiune Gastronomică Europeană 2028 este un moment de mare bucurie și de mare responsabilitate pentru Banat. Pentru Visit Timiș, instituția care a coordonat implementarea candidaturii, acest rezultat înseamnă validarea unei munci construite cu profesionalism, coerență și dedicare, alături de partenerii noștri din întreaga regiune. Le mulțumim tuturor celor care au contribuit la această reușită (…). Dincolo de aspectul multicultural al Banatului, care se reflectă și în gastronomie, dincolo de tradițiile noastre, aduse în contemporaneitate, dicolo de locurile, peisajele și frumusețile Banatului, principalul nostru atuu a fost ideea de colaborare. Faptul că bănățenii sunt foarte buni în ceea ce fac, că pot să și lucreze împreună. E lucru de care mă bucur cel mai mult. Toate regiunile din lume au bogății gastronomice, diferențierea pe care am făcut-o e această putere a bănățenilor de a se uni atunci când e nevoie. În 2028 va fi creat un program pe durata unui an, fiecare județ, Arad, Timiș și Caraș-Severin, va trebui să organizeze evenimente”, a declarat Simona Neumann, director Visit Timiș și coordonatoarea proiectului Banat – Regiune Gastronomică Europeană 2028.

„Câștigarea titlului de Regiune Gastronomică Europeană 2028 de către Banat confirmă valoarea unui efort comun și a unei colaborări regionale solide. Pentru Consiliul Județean Timiș, lider al acestui proiect, a fost esențial să construim acest demers împreună cu partenerii din regiune și alături de administrațiile județene din Arad și Caraș-Severin. Acest titlu recunoaște nu doar potențialul nostru gastronomic, ci și capacitatea regiunii de a lucra împreună, cu viziune și ambiție europeană”, a spus Alfred Simonis, președintele Consiliului Județean Timiș.

Ce a făcut juriul în Banat

Pe parcursul celor patru zile de evaluare, juriul a parcurs un program amplu în județele Timiș, Caraș-Severin și Arad, incluzând întâlniri cu reprezentanți ai administrației publice, ai mediului universitar, ai sectorului ospitalității, ai organizațiilor partenere și ai comunităților locale, precum și vizite la producători, crame, ferme, restaurante și puncte gastronomice.

Programul a evidențiat direcțiile-cheie ale candidaturii: sustenabilitate, inovație, educație, consum responsabil, lanțuri alimentare scurte, cooperare între urban și rural și valorificarea patrimoniului local.

Conceptul candidaturii, “Fusion Beyond Borders Bold Flavours. Diverse Origins. One Shared Table” exprimă identitatea unui teritoriu în care influențele românești, sârbești, maghiare, germane, bulgărești, evreiești, italiene și ale altor comunități au contribuit la formarea unei culturi gastronomice vii și recognoscibile.

„Banat – Regiune Gastronomică Europeană 2028” este un proiect inițiat de Consiliul Județean Timiș, în calitate de lider, și implementat prin APDT / Visit Timiș, împreună cu partenerii consorțiului: Institutul pentru Gastronomie, Artă și Cultură (IGCAT), Asociația HoReTim, Universitatea de Științele Vieții „Regele Mihai I” din Timișoara, Asociația Produs în Banat, Asociația GAL Colinele Recaș, Asociația My Banat, Asociația Degustaria și Asociația CRIES – Centrul de Resurse pentru Inițiative Etice și Solidare.