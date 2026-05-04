Un proprietar de livadă din apropierea Aradului lansează, în premieră în România, un concept inspirat din Spania: adopția pomilor fructiferi. Inițiativa îi aparține lui Bogdan Piper și presupune un abonament anual prin care doritorii își pot alege un pom, pe care îl pot vizita și de la care vor culege fructele la maturitate, potrivit Agenția de presă Rador, care citează Radio Timișoara.

Proiectul își propune să îi apropie pe oameni de agricultură și de gustul fructelor coapte natural, culese la momentul potrivit. Proprietarul livezii spune că diferența dintre producția locală și fructele din import este vizibilă mai ales la gust.

„Ideea a venit din Spania, suntem primii din țară care am introdus acest concept și l-am introdus pentru a aduce oamenii spre natură, spre fructe crescute pe pământ românesc. Merele de import sunt recoltate în luna august. Merele din România, cel puțin în cazul nostru, le recoltăm în luna octombrie. Diferența de gust este enormă, pentru că până în octombrie mărul apucă să se coacă la capacitatea lui maximă. În această livadă avem 30.000 de pomi fructiferi: meri, piersici, cireși, vișini, caiși, pruni”, a explicat Bogdan Piper.

Conceptul a atras deja vizitatori, inclusiv familii cu copii, interesați de experiența de a avea propriul pom, chiar și fără o grădină proprie.

„Eu am venit în livadă ca să adopt un copac. Aș vrea un măr. Sunt unele dintre fructele mele preferate, îmi plac, pentru că se pot decora toamna cu ele și pentru că sunt dulci”, spune un copil.

„Mi se pare o idee foarte interesantă, deoarece eu stau la bloc și nu o să am niciodată ocazia să am un pom”, a declarat un alt vizitator.

Abonamentul este valabil un an și le oferă participanților acces în livadă ori de câte ori doresc, posibilitatea de a se implica în îngrijirea pomului ales și, la final, dreptul de a culege fructele sau de a primi produse obținute din acestea, precum sucul natural.