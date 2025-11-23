Banana bread rămâne unul dintre cele mai populare deserturi pregătite acasă, iar varianta cu dovleac este perfectă pentru toamnă și iarnă: aromată, pufoasă și suficient de sănătoasă pentru a fi servită chiar și la micul dejun.

Combină banana coaptă cu piure de dovleac și scorțișoară, iar rezultatul este o prăjitură umedă și parfumată, ideală lângă cafea sau ceai, conform All Recipes.com.

Banana bread cu dovleac. Cum se prepară

Ingrediente (pentru o tavă de chec, 12 porții):

2 banane bine coapte, zdrobite

300 grame piure de dovleac din conservă

½ cană miere

½ cană zahăr

⅓ cană ulei vegetal

2 ouă mari

2 ½ căni făină albă

1 linguriță praf de copt

1 linguriță bicarbonat de sodiu

1 linguriță scorțișoară

½ linguriță sare

¾ cană stafide (opțional)

½ cană nuci mărunțite (opțional)

Mod de preparare

Preîncălzește cuptorul la 175°C și unge o tavă de chec de aprox. 23×13 cm.

Amestecă ingredientele umede într-un bol mare: bananele zdrobite, piureul de dovleac, mierea, zahărul, uleiul și ouăle.

În alt bol, combina ingredientele uscate: făina, praful de copt, bicarbonatul, scorțișoara și sarea.

Încorporează treptat amestecul uscat în cel umed, fără a mixa în exces. Adaugă stafidele și nucile, dacă le folosești.

Toarnă compoziția în tava pregătită.

Coace 45–60 de minute, până când o scobitoare introdusă în centru iese curată, iar suprafața revine la atingere.

Lasă checul să se răcească 10 minute în tavă, apoi transferă-l pe un grătar să se răcească complet.

Aromele de banană și dovleac transformă această banana bread într-un desert confortabil, potrivit pentru întreaga familie. Se servește excelent simplă, cu unt, gem sau chiar cu cremă de brânză.

Este perfectă pentru weekendurile reci sau pentru a valorifica bananele foarte coapte care rămân prin casă.