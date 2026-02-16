Un nutriționist din Japonia, recunoscut pentru atenția acordată alimentației sănătoase, spune că recomandarea zilnică de fructe nu este doar un sfat de dietă, ci un element esențial pentru susținerea sănătății pe termen lung și pentru funcția creierului. Specialistul include în dieta sa de zi cu zi cinci fructe care, în opinia sa, oferă un mix valoros de vitamine, fibre și antioxidanți, arată CNBC.

Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food: - articolul continuă mai jos -

În Japonia, longevitatea este asociată adesea cu alimentația bogată în alimente naturale și fructe proaspete. Fructele fac parte din patrimoniul alimentar al comunității și sunt văzute ca prieteni ai sănătății. Nutriționistul pune accentul nu doar pe consumul de fructe, ci pe diversitate și beneficiile specifice fiecărei specii.

Iată cele cinci fructe pe care le recomandă pentru o viață mai lungă și un creier sănătos.

Mărul , aliment complet pentru sănătate

Unul dintre fructele preferate ale nutriționistului este mărul. Acesta este bogat în polifenoli, fibre și vitamina C, oferind nutrienți care susțin atât sănătatea intestinală, cât și funcțiile imunologice. Fructul este considerat de specialiști asociat cu un risc redus de anumite tipuri de cancer și poate sprijini performanța cognitivă. Consumul mărului cu tot cu coajă maximizează aportul de fibre, esențiale pentru flora intestinală.

Citricele oferă vitamina C pentru imunitate și creier

Citricele, incluzând portocalele, mandarinele sau grapefruitul, sunt evaluate ca o sursă valoroasă de vitamina C, un antioxidant puternic. Acesta ajută la combaterea infecțiilor, sprijină producția de colagen și poate avea efecte benefice asupra sistemului nervos. Gustul proaspăt și aroma aromatică le fac ușor de integrat în rutina zilnică.

Fructele de pădure conțin antioxidanti puternici

Fructele de pădure, precum afinele, zmeura sau murele, sunt incluse în topul fructelor recomandate datorită conținutului ridicat de antioxidanți. Acești compuși ajută la reducerea stresului oxidativ, legat de îmbătrânire și boli neurodegenerative. Antioxidanții protejează celulele creierului și pot contribui la performanța cognitivă pe termen lung.

Persimmon (kaki) sunt foarte nutritive

Un alt fruct des consumat de specialist este persimmonul, cunoscut în Japonia sub numele de kaki. Acest fruct de sezon conține vitamine, fibre și antioxidanți care pot susține digestia și pot avea efecte antiinflamatorii. Nutriționistul spune că acest fruct este o parte importantă a culturii alimentare locale și oferă beneficii multiple atunci când este consumat regulat.

Smochinele oferă energie și fibre naturale

Fructele uscate, precum smochinele, sunt apreciate pentru conținutul lor dens de nutrienți și fibre. Acestea pot furniza energie durabilă, sprijină digestia și aduc un aport de vitamine și minerale esențiale. Consumul moderat al smochinelor completează aportul zilnic de nutrienți atunci când celelalte fructe nu sunt disponibile proaspete.

Expertul subliniază că alimentația sănătoasă nu presupune diete restrictive sau alimente „minune”. În schimb, obiceiurile alimentare sănătoase, constante și variate sunt cele care aduc beneficii reale pe termen lung. Consumul regulat al fructelor recomandate poate influența pozitiv imunitatea, sănătatea cerebrală și vitalitatea generală.

Cele cinci fructe recomandate – mărul, citricele, fructele de pădure, kaki și smochinele -reprezintă un model simplu și gustos de a include în fiecare zi nutrienți valoroși. Alegerea alimentelor proaspete și diversificate rămâne una dintre cele mai eficiente strategii pentru susținerea sănătății pe termen lung, apreciată atât în Japonia, cât și în alte culturi ale longevității.