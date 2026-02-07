Oțetul de mere și mierea sunt folosite de secole în alimentație și medicina tradițională. Combinate, ele formează un tonic cunoscut sub numele de „oximel”, arată verywellhealth.com. Acest amestec este asociat cu efecte antioxidante, antiinflamatoare și antimicrobiene. Specialiștii spun că poate susține sănătatea generală, însă dovezile științifice sunt încă limitate.

Totuși, combinația era folosită chiar de bunicile noastre, în special pentru probleme digestive, dar și ca tonic pentru persoanele care nu aveau poftă de mâncare. Iată o serie de beneficii pe care le aduce sănătății această băutură.

Digestia poate funcționa mai eficient

Oțetul de mere conține bacterii benefice și drojdii care susțin echilibrul florei intestinale. Aceste microorganisme pot ajuta digestia și pot reduce senzația de balonare. Mierea aduce prebiotice, substanțe care hrănesc bacteriile bune din intestin. Împreună, cele două ingrediente pot sprijini tranzitul digestiv. Majoritatea dovezilor provin însă din relatări personale, nu din studii clinice ample.

Un posibil ajutor pentru controlul glicemiei

Oțetul de mere poate îmbunătăți sensibilitatea la insulină, hormonul care reglează folosirea glucozei. Acidul acetic încetinește transformarea carbohidraților în zahăr. Astfel, pot fi evitate creșterile bruște ale glicemiei după masă. Mierea conține zaharuri naturale, dar poate crește glicemia mai lent decât zahărul rafinat. Antioxidanții din miere protejează celulele împotriva stresului oxidativ.

Energie mai stabilă și sprijin pentru metabolism

Consumat cu moderație, amestecul poate oferi energie mai constantă pe parcursul zilei. Efectul este relevant mai ales pentru persoanele cu rezistență la insulină sau prediabet. Specialiștii avertizează însă că reacțiile pot varia de la o persoană la alta. Monitorizarea glicemiei rămâne importantă, mai ales în cazul celor cu afecțiuni metabolice.

Susținerea sistemului imunitar

Atât oțetul de mere, cât și mierea conțin compuși antimicrobieni naturali. Aceștia pot ajuta organismul să lupte împotriva bacteriilor și virusurilor. Proprietățile antiinflamatoare pot calma gâtul iritat și pot reduce tusea. Unele persoane folosesc acest amestec în sezonul rece. Studiile clinice care să confirme aceste efecte sunt însă limitate.

Beneficii posibile pentru inimă

Antioxidanții din miere contribuie la protejarea vaselor de sânge. Oțetul de mere ar putea reduce ușor colesterolul total și tensiunea arterială. Unele analize sugerează efecte modeste după consum regulat, timp de câteva săptămâni. Specialiștii spun că aceste mici îmbunătățiri pot conta pe termen lung. Ele pot sprijini sănătatea cardiovasculară generală.

Sprijin modest pentru controlul greutății

Oțetul de mere poate crește senzația de sațietate după mese. Golirea mai lentă a stomacului poate reduce aportul caloric zilnic. Mierea adaugă gust dulce și poate diminua pofta de deserturi procesate. Specialiștii subliniază că efectul este complementar dietei echilibrate și mișcării. Nu este o soluție miraculoasă pentru slăbit.

Efecte adverse posibile

Consumat în exces, amestecul poate provoca disconfort digestiv sau arsuri gastrice. Aciditatea ridicată poate afecta smalțul dentar și există riscul iritării esofagului dacă oțetul nu este diluat corespunzător. La unele persoane, consumul excesiv poate scădea nivelul potasiului. Oțetul poate interacționa cu anumite medicamente, în special pentru diabet.

Cum se consumă în siguranță

Specialiștii recomandă diluarea oțetului de mere în apă. O doză uzuală este una-două linguri la un pahar cu apă. Se poate adăuga o linguriță de miere. Pentru protejarea dinților, băutura poate fi consumată cu paiul. Persoanele cu afecțiuni cronice ar trebui să consulte medicul înainte de consum regulat.

Oțetul de mere cu miere poate aduce beneficii moderate. Consumul trebuie însă adaptat fiecărei persoane. Moderația și informarea rămân esențiale pentru siguranță.