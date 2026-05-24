Boala celiacă este o afecțiune autoimună cronică gravă, declanșată de ingestia de gluten, o proteină care se găsește în mod natural în grâu, secară și orz.

Spre deosebire de o simplă alergie sau intoleranță trecătoare, în cazul bolii celiace, sistemul imunitar reacționează anormal la gluten și atacă propriile țesuturi ale organismului. Simptomele bolii diferă de la o persoană la alta, iar unele cazuri sunt complet asimptomatice de aceea boala celiacă este cunoscută ca un „camaleon” medical.

Ce ar trebui să facă persoanele care suspectează că suferă de boala celiacă?

Persoanele care bănuiesc că suferă de o boala celiacă nu ar trebuie să elimine glutenul din dietă înainte de a merge la medic și de a efectua testele necesare pentru diagnosticare. Eliminarea glutenului înainte de analize poate duce la rezultate fals negative.

”În primul rând să se adreseze medicului de familie, pediatru și ulterior medicului gastrolog, să îi povestească toate simptomele pe care le are și să nu se limiteze numai la simptome gastrointestinale. Să se gândească și la stările de agitație, de oboseală, de amețeală, poate alte simptome neurologice, să i le spună pe toate gastroenterologului.

- articolul continuă mai jos -

Pentru că boala celiacă, care are foarte multe simptome, este extrem de relevant să vorbești de tot ce vezi în neregulă, să îi povestești medicului tot ce ți se pare în neregulă la starea de sănătate și să i se facă analizele de boala celiacă, de detecție de boala celiacă. Să nu explodă proteina (gluten) din alimentație, doar ca să vadă dacă e bine sau nu. Să aștepte rezultatul și confirmarea medicului înainte să ia această decizie”, avertizează Angela Stănescu, director de dezvoltare al ARIG, într-un interviu pentru G4food.ro.

Diagnosticarea se face prin analize de sânge și endoscopie digestivă.

”Sunt analize specifice de sânge, de boli. Acum apar mai multe, știința evoluează și sunt din ce în ce mai exacte aceste analize. Sunt analize specifice de boala celiacă, care detectează anticorpii specific bolii celiace, iar dacă aceștia nu sunt suficient de relevanți pentru a pune diagnosticul, întotdeauna pasul 2 este biopsia intestinală. Și combinând analizele de sânge și rezultatele de la biopsie, un medic poate să confirme sau să infirme existența bolii”, mai spune Angela Stănescu, director de dezvoltare al ARIG.

Citește și: „Nu e o fiță, nu e un moft, este o nevoie medicală” / Aplicația care îi ajută pe românii cu boală celiacă să aleagă produse sigure

Există riscuri atunci când glutenul este eliminat din alimentație fără recomandare medicală?

”Da. După părerea mea, acelt lucru nu ar trebui să se întâmple înainte de vizita la medic. De ce? Pentru că odată exclusă proteina, după o perioadă de timp, și dacă ar fi anticorpii în sânge, aceștia nu ar fi relevanți la analizările de sânge. Nu ar mai ieși analizările de sânge corecte. Și atunci medicul n-ar mai putea să confirme diagnosticul. Deci excluderea glutenului din alimentație se face numai după ce ai indicațiile la medic.

Dar și atunci când este indicată excludere glutenului este necesară o mai mare atenție la alimentație. Trebuie să te uiți la ce mănânci exact. Pentru că dacă renunți la pâinea de grâu și mergi pe zona de pâine fără gluten, procesată, care are foarte mulți aditivi, are foarte multe grăsime, are foarte mult zahăr, ca să compenseze textura, nu ți-e o opțiune sănătoasă.

Deci poți alege o dieta fără gluten în mod voluntar, dar cu atenție la ce alegi să mănânci. Nu te duci în zona de alimente procesate, nu te duci în zona de produse certificate, pentru că ele sunt special formulate pentru pacienti. Nu că nu sunt bune la gust, dar au un proces de producție special, au un standard de siguranță alimentară foarte ridicat. Asta le face într-adevăr și foarte scumpe, pentru că sunt din făinuri mai scumpe. Și nu te ajută dacă nu poți să te alegi pe cele sănătoase.

Citește și: De ce americanii pot mânca pâine în Europa, dar nu și acasă? Americanii cu intoleranță la gluten și „efectul Europa”

Dieta fără gluten poate să fie sănătoasă, atât timp cât alegi alimentele naturale fără gluten, cât mai puțin procesate. Deci riscul este să vedem dieta fără gluten ca o dietă sănătoasă, fără să ne uităm pe eticheta produsului”, a concluzionat Angela Stănescu.