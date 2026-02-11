Cercetătorii din Turcia au scos la lumină dovezi arheologice care atestă faptul că romanii foloseau fecale umane în tratamente medicale. Deși textele romane descriau această practică, este pentru prima dată când o dovadă fizică a fost documentată oficial, relatează CNN.

Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food: - articolul continuă mai jos -

Conform unui studiu publicat în Journal of Archaeological Science: Reports, descoperirea a fost făcută de Cenker Atila, arheolog la Universitatea Sivas Cumhuriyet din Turcia. Acesta a observat reziduuri în câteva flacoane de sticlă romane, cunoscute sub numele de unguentaria, în timp ce efectua cercetări la Muzeul Bergama pentru o carte publicată în 2022.

Deși a găsit reziduuri în șapte vase diferite, Atila a obținut un rezultat concludent de la un singur artefact, excavat în orașul antic Pergamon, și care datează din secolul al II-lea.

Rețeta lui Galen: fecale umane cu cimbru și ulei

După ce a îndepărtat capacul de lut și a colectat o mostră de fulgi maronii din interiorul sticlei, analizele au arătat că aceasta conținea „fecale umane, o concentrație mare de cimbru și ulei de măsline”. „Deoarece suntem familiarizați cu sursele textuale antice, am recunoscut imediat acest amestec ca fiind un preparat medicinal folosit de faimosul medic roman Galen”, a declarat Atila pentru CNN.

Galen, născut într-o familie greacă bogată din Pergamon, a fost un pionier al anatomiei care a servit trei împărați romani. Textele sale medicale au avut o influență durabilă timp de aproximativ 1.500 de ani. Pentru arheologi, găsirea remediului descris chiar de Galen a fost o surpriză uriașă și o reușită profesională.

Transferul fecal: O practică antică cu baze moderne

Potrivit autorilor studiului, fecalele umane și animale erau menționate în textele antice drept tratamente pentru o gamă largă de afecțiuni, de la inflamații și infecții până la tulburări de reproducere.

Cercetătorii notează că, deși astfel de substanțe sunt adesea discutate cu prudență, ele nu erau neapărat percepute ca fiind respingătoare sau iraționale în antichitate. Mai degrabă erau considerate puternice și eficiente în farmacologia antică, fiind, în același timp, încărcate de semnificații simbolice.

Atila subliniază că aceste constatări oferă dovezi că „transferul fecal”, care și-a făcut loc astăzi în medicina modernă, era deja cunoscut în antichitate. El se referă la practica modernă de a colecta probe fecale de la un donator sănătos pentru a le transplanta unui pacient, în scopul de a valorifica beneficiile microbiotei. De altfel, în prezent, FDA a aprobat deja două proceduri de transfer fecal pentru prevenirea infecțiilor bacteriene recurente ale colonului la adulți.

O nouă perspectivă asupra obiectelor arheologice

Deși acest tip de sticlă era utilizat de obicei pentru parfum, exemplul găsit pare să fi fost refolosit ca recipient pentru medicamente. În ceea ce privește prezența cimbrului, Atila a explicat că acesta era folosit pentru proprietățile sale antibacteriene, dar și pentru a atenua mirosul fecalelor. Interesant este că, la deschiderea flaconului, cercetătorii nu au simțit niciun miros sesizabil.

Nicholas Purcell, profesor emerit de istorie antică la Universitatea Oxford, care nu a fost implicat în studiu, a declarat că investigația este solidă din punct de vedere științific. El a adăugat că descoperirea este de asemenea valoroasă și pe alt plan, schimbând modul în care arheologii privesc obiectele găsite în morminte sau zone locuite în antichitate: „Până acum, tendința a fost să credem că micile vase de sticlă din morminte conțineau obiecte de lux, în special parfumuri și cosmetice, dar principala contribuție a acestei cercetări ar putea fi extinderea acestei perspective.”