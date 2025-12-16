Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food: - articolul continuă mai jos -

Babicul de Buzău a fost inclus în noul clasament TasteAtlas 2025/2026, publicat recent. Potrivit anunțului făcut pe Facebook de comunitatea Slow Food Buzău, Babicul ocupă locul 1 în România la categoria „Best Romanian meat product”, devansând inclusiv celebrul Salam de Sibiu, și locul 2 în Europa de Sud-Est.

La nivel global, produsul tradițional din Buzău se situează pe locul 17 în Top 100 cele mai bune produse din carne din lume, clasament realizat pe baza evaluărilor consumatorilor. „Sunt oameni care gustă, compară și aleg autenticitatea”, subliniază reprezentanții Slow Food Buzău.

Recunoașterea internațională vine într-un moment în care comunitatea este implicată într-un amplu proces de discuții privind protejarea rețetelor și metodelor tradiționale de producție. În acest context, Slow Food Buzău atrage atenția că simpla etichetă IGP nu este suficientă pentru a conserva identitatea reală a produsului.



Potrivit organizației, Babicul de Buzău ar trebui protejat:

prin rețete tradiționale care reflectă diversitatea gastronomică a zonei, inclusiv tradiția culinară a grădinarilor buzoieni;

prin producție artizanală, nu la scară industrială;

prin utilizarea de carne de proveniență locală;

prin maturare naturală.

Totodată, Slow Food Buzău a anunțat un parteneriat cu TasteAtlas, dedicat promovării patrimoniului gastronomic local. Colaborarea vizează sprijinirea platformei internaționale în listarea preparatelor tradiționale, a rețetelor autentice și a produselor locale care definesc identitatea culinară a județului Buzău.