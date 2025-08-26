Au cumpărat o sticlă de șampanie de 850 de euro cu bancnote false/ Trei tineri au fost arestați în Spania înșelăciune și falsificare de bani

Agenții Poliției Naționale Spaniole au arestat la Alicante, în Spania, trei tineri, cu vârste între 22 și 26 de ani, pentru presupusa comitere a infracțiunilor de înșelăciune și falsificare de monedă, după ce au încercat să plătească o sticlă de șampanie de lux cu bancnote false într-o zonă de agrement din oraș, relatează ABC.

Inițial un bărbat a fost reținut după ce a încercat să plătească o sticlă de șampanie în valoare de 850 de euro cu bancnote falsificate. La suspect au fost găsite 18 bancnote de 50 de euro care, la prima vedere, păreau autentice. Totuși, după o analiză amănunțită, agenții au constatat că unele dintre ele aveau aceeași numerotație, indiciu clar că erau falsuri.

Bancnote false extrem de bine realizate

Ulterior, specialiștii din cadrul Brigăzii de Investigație a Băncii Spaniei au confirmat că bancnotele erau false și au catalogat falsificarea drept „periculoasă”, având în vedere calitatea imitației.

Pe baza acestei prime arestări, agenții au demarat o anchetă pentru a verifica dacă suspectul sau alți complici folosiseră mai multe bancnote false în zonă. Astfel, a fost identificat un alt tânăr care îl însoțea pe primul arestat și care a încercat să ia portofelul cu bancnote false pentru a le ascunde de polițiști. Acesta a fost și el arestat pentru aceleași infracțiuni de înșelăciune și falsificare de monedă.

Implicat și un al treilea tânăr

În timpul investigației, agenții au descoperit un al treilea implicat: un bărbat care cumpărase un vehicul de la cel de-al doilea arestat și îi plătise cu 1.000 de euro în bancnote false de 50 de euro. Ulterior, aceste bancnote au fost folosite de cei doi pentru a plăti băuturi alcoolice într-o zonă de agrement din Alicante.

Poliția l-a localizat și pe acest al treilea suspect, care a fost arestat la rândul său.

Trimiși în fața instanței

După finalizarea procedurilor, toți cei trei reținuți au fost prezentați în instanței din Alicante.