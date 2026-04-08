În ultimii ani, Muzeul Satului din Baia Mare ne-a obișnuit cu o mulțime de activități, iar în Săptămâna Mare nu puteau lipsi. După ce s-a anunțat că în sâmbăta de Paști, cuptorul poate fi folosit de gospodine pentru a-și coace pâinea și cozonacii, acum au loc ateliere de încondeiat ouă, sau „împistrit”, cum se spune în Maramureș. „După rânduiala satului, am organizat și în acest an, în Săptămâna Mare, atelierul de încondeiere a ouălor de Paști, o activitate dedicată redescoperirii obiceiurilor și a meșteșugurilor tradiționale”, a spus Gabriela Filip, muzeograf. Prima grupă de copii a fost prezentă ieri, 7 aprilie. „Mai avem azi un atelier de încondeiat și, practic, cu asta încheiem săptămâna”, a mai spus ea.

Atelierele de împistrit ouă a început încă din pandemie. Scopul este acela de a transmite mai departe un obicei, lăsat moștenire de generații. „Într-o atmosferă caldă, inspirată din universul satului tradițional, participanții au petrecut timp de calitate alături de cei dragi, împărtășind bucuria lucrului făcut împreună. Aceste momente au contribuit, pe de o parte, la învățarea unui meșteșug străvechi, iar pe de altă parte, la consolidarea relațiilor dintre părinți și copii sau bunici și nepoți, prin răbdare, colaborare și creativitate”, a mai spus Gabriela Filip.

Activitate pentru toate vârstele

Potrivit ei, participanții sunt nu doar copii, ci și adulți și nu doar din oraș. „Ieri am avut un grup de peste 20 de copii care au învățat să împistrească ouă. Au fost și copii care au venit cu prinții, dar și adulți. Toți s-au descurcat foarte bine. Azi avem, din nou, copii de la 5 ani până la adulți de peste 50. Cei mai mulți vin din Baia Mare, dar am avut și din zona Codrului, și din Germania și din Spania, copii aflați în vacanță cu familia”, a mai arătat ea.

„Mulțumim tuturor celor care au ales să fie parte din povestea noastră și să descopere tradiții, obiceiuri și meșteșuguri din lumea satului. Vă încurajăm să păstrați și să transmiteți aceste obiceiuri și în familie, mai ales în această perioadă premergătoare sărbătorilor Pascale”, transmite Muzeul Satului Baia Mare.

Obicei străvechi

Încondeiatul ouălor reprezintă una dintre cele mai vechi și respectate tradiții pascale din spațiul românesc, păstrată cu grijă din generație în generație. Alături de vopsitul ouălor cu coji de ceapă, acest obicei continuă să fie practicat în special în mediul rural. De regulă, activitatea avea loc în Joia Mare, o zi dedicată pregătirilor pentru sărbătoare.

În trecut, regulile erau stricte și respectate cu sfințenie, spun bătrânele care încă își amintesc aceste obiceiuri. În Vinerea Mare nu era permisă nicio activitate gospodărească, motiv pentru care toate pregătirile trebuiau finalizate până joi. Bucatele care rezistau mai mult erau pregătite din timp, sub formă de semipreparate, iar cele perisabile erau gătite în apropierea zilei de Paște.

Vopsitul sau „împistritul” ouălor era una dintre activitățile centrale ale acestei perioade. După fierbere, ouăle puteau fi păstrate în cămară până în ziua consumului. În paralel, gospodinele pregăteau pâinea și alte copturi tot în Joia Mare, pentru a evita aglomerația din ajunul sărbătorii.

Condeiul folosit la încondeierea ouălor

Denumirea de „ouă încondeiate” provine din tehnica tradițională folosită odinioară. Femeile utilizau un condei sau o peniță, pe care o înmuiau în ceară fierbinte, apoi desenau modele pe suprafața ouălor fierte. În prezent, instrumentele au evoluat, fiind special concepute pentru această activitate, dar principiul a rămas același.

Procesul presupune mai multe etape succesive de decorare și vopsire. După aplicarea primului model cu ceară, oul este scufundat într-o culoare deschisă. Ulterior, se adaugă un nou model și se aplică o culoare mai închisă. Procedura se repetă de mai multe ori, de obicei de trei sau patru ori. La final, ceara este îndepărtată, iar pe suprafața oului rămân modele complexe, în culori diferite.

Această tehnică migăloasă transformă ouăle în adevărate obiecte decorative, încărcate de simboluri și semnificații. În multe comunități, încondeiatul ouălor nu este doar o activitate practică, ci și un moment de transmitere a tradițiilor și valorilor culturale. Astfel, obiceiul continuă să fie un element esențial al identității pascale românești.