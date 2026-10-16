Șefii de stat și de guvern din Uniunea Europeană consideră că va fi complicat să ajungă la un acord privind bugetul blocului comunitar pentru perioada 2028-2034 înainte de sfârșitul acestui an și, odată cu acesta, asupra fondurilor de care va dispune viitoarea Politică Agricolă Comună (PAC), așa cum își propuseseră inițial, având în vedere că pozițiile celor 27 de state membre privind conturile europene rămân foarte îndepărtate, scrie AgroInformacion.

La nivel european, în timp ce unii lideri consideră crucială închiderea negocierilor în 2026, alții minimizează importanța continuării discuțiilor privind Cadrul Financiar Multianual (CFM) în 2027, dacă acest lucru permite obținerea unui rezultat care să le satisfacă interesele, potrivit declarațiilor făcute joi la sosirea la summit-ul european la Bruxelles, unde viitorul buget este un subiect central.

Propunerea Irlandei și opoziția blocurilor comunitare

Pe masă se află propunerea de negociere prezentată de Irlanda, din postura de președinție rotativă a Consiliului, care prevede o reducere de 8% față de propunerea inițială a Comisiei Europene, ajungând la 1,62 trilioane de euro, cu un impact foarte negativ asupra PAC.

Documentul nu mulțumește nici așa-numitele țări „frugale”: Germania, Țările de Jos, Austria și statele nordice, care cer reduceri suplimentare, și nici pe cei 17 „prieteni ai Coeziunii”, printre care se numără și România, Italia și Spania, care solicită o alocare bugetară mai mare.

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„Toată lumea dorește să meargă rapid, dar este important să avem un acord bun, nu un acord prost. În acest moment, propunerea irlandeză nu este suficient de bună pentru a ajunge la un pact. Trebuie să o reducem și să o modernizăm dacă vrem să fim pregătiți pentru viitor”, a explicat premierul olandez, Rob Jetten, la sosirea la reuniune.

Un acord, dificil pentru că pozițiile sunt foarte îndepărtate

În aceeași linie, premierul interimar al Suediei, Ulf Kristersson, a anticipat că discuția va fi „destul de tensionată” și că cei 27 nu vor ajunge la un acord „nici luna aceasta, nici luna viitoare”.

Suedia se alătură astfel altor țări precum Germania, susținătoare a reducerii bugetare suplimentare, și Italia, aflată la polul opus, care au cerut în ultimele zile să se acorde prioritate obținerii unui acord bun, chiar dacă acest lucru presupune prelungirea negocierilor până în 2027. Cancelarul german, Friedrich Merz, nu a exclus posibilitatea de a „găsi soluții în noiembrie și decembrie” care să permită un pact înainte de sfârșitul anului, dar a subliniat că, la două luni distanță de acea dată, pozițiile „rămân foarte îndepărtate”, iar discuțiile vor fi „dificile”.

La rândul său, președintele Consiliului European, António Costa, a insistat asupra necesității de a ajunge la un acord în acest an, astfel încât fondurile să poată începe să ajungă la beneficiari de la 1 ianuarie 2028. El a amintit că, în mod tradițional, este nevoie de mai mult de un an pentru implementarea unui nou CFM, iar de această dată procesul va fi și mai complicat, având în vedere că a fost aprobată o nouă structură pentru conturile comunitare.