Apa poate avea gust, textură și profil mineral propriu / Mineralizarea, sursa și compoziția schimbă aroma, textura și chiar felul în care o asociem cu mâncarea / Un somelier explică de ce unele ape sunt dulci, altele sărate sau amare

24 mart. 2026, FoodLife
FOTO: Freepik

Apa, cea mai populară băutură din lume, nu este „doar apă”, așa cum am fi tentați să credem. Potrivit somelierului de apă Gerlinde Mock, diferențele dintre tipurile de apă sunt reale și pot fi observate atât la gust, cât și la textură, compoziție și utilizare, scrie Heute. Mock, care lucrează îndeaproape cu Waldquelle Mineralwasser, spune că apa are roluri esențiale în organism, de la reglarea temperaturii până la transportul nutrienților. În același timp, ea susține că, la fel ca în cazul vinului, și apa are origine, caracter și profil propriu. Asta mai ales când este vorba despre ape minerale naturale și ape medicinale.

Potrivit explicațiilor sale, apa de la robinet poate avea un gust mai „moale” sau mai „dur” în funcție de gradul de mineralizare, în timp ce apa minerală se remarcă prin proprietăți constante. Gustul și senzația din gură sunt influențate în principal de mineralizare și de conținutul de dioxid de carbon, dar și de zona din care provine apa și de profilul solului din jurul sursei.

Un alt punct important ține de procesare. Apa de la robinet poate fi tratată ulterior, dacă este nevoie, pentru a i se asigura calitatea potabilă. În schimb, în cazul apei minerale naturale și al apei medicinale, astfel de intervenții sunt strict interzise. Apa minerală naturală are nevoie de recunoaștere oficială, iar apa medicinală trebuie să aibă efecte demonstrate științific. Ambele trebuie îmbuteliate direct la sursă și au o mineralizare naturală constantă.

- articolul continuă mai jos -

De ce diferă gustul apei

Diferențele se văd și mai clar la gust. Conform sursei, profilul mineral determină dacă o apă este percepută ca având note sărate, ușor dulci sau amare. Sodiul poate da senzații sărate, magneziul poate duce spre un gust dulceag, iar sulfatul poate aduce o notă amară. La nivel de textură, calciul poate da o senzație mai uscată. Hidrogenocarbonatul una mai moale, iar dioxidul de carbon este și el ușor de perceput. Secretul stă în cantitatea și combinația acestor minerale și a carbonatației.

Aceste diferențe nu contează doar teoretic, ci și practic. Potrivit lui Gerlinde Mock, compoziția apei influențează felul în care ea poate fi consumată: la masă, după sport sau chiar în perioade de post.

De asemenea, nu orice apă se potrivește automat cu orice băutură sau preparat. De exemplu, hidrogenocarbonatul poate neutraliza aciditatea din vin, sucuri sau cafea, ceea ce poate face gustul acestora să pară fad. Și apa carbogazoasă poate intra în conflict cu anumite arome, inclusiv cu taninii din vin sau cafea. Iar aceste diferențe încep să fie tot mai bine înțelese și în gastronomia de nivel înalt. Somelierul spune că, la fel ca vinurile, și apele minerale naturale pot fi recomandate atent lângă mâncare, de la aperitiv până la digestiv, dar și lângă cafea, sucuri sau în baruri.

Dincolo de gust și asociere, articolul insistă și pe rolul apei în sănătate. Gerlinde Mock susține că tipurile de apă pot influența nu doar hidratarea, ci și calitatea anilor de viață, prin aportul de lichide și minerale necesare funcționării celulelor, metabolismului și eliminării toxinelor. Ea vede consumul conștient de apă ca pe un obicei simplu, dar important, pentru menținerea unei stări bune fizice, mentale și sociale.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Vă rugăm să păstrați un ton respectuos în comentarii.

Limbajul ofensator, injuriile, comentariile instigatoare la ură sau postarea repetată și abuzivă a aceluiași mesaj pot duce la ștergerea comentariului și, în unele cazuri, la suspendarea temporară a dreptului de a comenta.

Comunitatea noastră este despre pasiunea pentru mâncare, rețete și experiențe culinare, iar discuțiile sunt binevenite atât timp cât rămân civilizate și constructive. Vă mulțumim că ne ajutați să păstrăm un spațiu plăcut pentru toți

Pe aceeași temă

Greșeala frecventă din bucătărie care poate crește expunerea la substanțe cancerigene, explicată de un medic oncolog
Morcovii cu pete negre: mai pot fi mâncați? Specialiștii spun că răspunsul depinde de cât de vechi sunt petele și de gust
Nanoplasticele pot crește nivelul de cadmiu din salată, arată un nou studiu / Cercetătorii avertizează că particulele de plastic slăbesc apărarea naturală a plantei
Efect neașteptat al medicamentelor pentru slăbit / Acestea ar putea diminua riscul de depresie și anxietate
ABC în bucătărie | Câtă sare se pune, de fapt, în apa pentru paste / Un studiu arată raportul care păstrează mai bine textura și explică de ce pastele fără gluten se strică mai repede
Cele mai noi articole

Zece alimente considerate „bogate în proteine” care sunt, de fapt, supraevaluate / Sunt sănătoase, dar nu țin locul unei surse reale de proteine
50 de lei este prețul cărnii de miel, dacă cumperi de la producător, la Bistrița Năsăud / 85 de tone de carne au mers la export în acest an
De la pompă la raft | Fermierii critică dur Ordonanța pentru declararea crizei pe piața carburanților / Liliana Piron (LAPAR): „Este o binecuvântare pentru un singur jucător important din piața petrolieră / Cerem o consultare serioasă cu MADR”
Acord comercial de liber schimb semnat între Uniunea Europeană și Australia / Produse agricole precum lapte, ouă, zahar sau carne sunt incluse în acest acord
Borșul, băutura care ajută digestia. Beneficii, contraindicații și cum îl alegem corect / Tania Fântână (nutriționist): Este mai mult decât un ingredient pentru ciorbe / Este unul dintre cele mai puțin calorice lichide din alimentație
