Borșul, băutura care ajută digestia. Beneficii, contraindicații și cum îl alegem corect / Tania Fântână (nutriționist): Este mai mult decât un ingredient pentru ciorbe / Este unul dintre cele mai puțin calorice lichide din alimentație

24 mart. 2026, Nutriție
Sursa foto: G4Food

În bucătăria românească, borșul este mai mult decât un ingredient pentru ciorbe și atât. Pentru mulți dintre noi, gustul acru al unei ciorbe de legume sau de pui este strâns legat de amintirile despre bunica sau despre copilăria de acasă. În unele zone ale țării, borșul se consumă chiar și ca băutură, un pahar dimineața fiind considerat bun pentru digestie.

Dincolo de tradiție, borșul are într-adevăr câteva proprietăți interesante pentru sănătate. Ca orice aliment însă, vine și cu anumite limite și nu este potrivit pentru toată lumea.

G4Food a lansat o mini-serie de articole dedicate pieței borșului, un segment aflat în plină dezvoltare, care trece de la produs tradițional de casă la categorie tot mai vizibilă în retail și în zona de băuturi funcționale. Prin aceste materiale, urmărim evoluția consumului, interesul comercianților și recomandările specialiștilor, într-un moment în care borșul începe să fie repoziționat ca produs cu potențial comercial și nutrițional.

- articolul continuă mai jos -

Cum se obține borșul

Borșul tradițional se obține prin fermentarea tărâțelor de grâu în apă. De obicei se mai adaugă și mălai sau pâine uscată, iar procesul este ajutat de un ferment numit popular „huște”.

Fermentația durează în general 2-3 zile, timp în care bacteriile lactice transformă compușii din tărâțe și dau gustul acru caracteristic. Acest proces produce și anumite substanțe benefice pentru digestie. Cu toții ne aducem aminte de recipientul bunicii în care ea pregătea borșul, de tihna la care era supus și de nenumăratele prosoape și cârpe care se puneau peste acest recipient. Borșul era „sacru” în bucătărie și nu aveai voie să îl miști sau să umbli la el înainte de vreme.

Este borșul caloric?

Borșul este unul dintre cele mai puțin calorice lichide din alimentație.

O cană de borș conține foarte puține calorii, de regulă sub 20. Din acest motiv este folosit frecvent în preparate dietetice sau în ciorbe ușoare.

Aportul caloric mic nu înseamnă însă că nu are valoare nutritivă. În urma fermentației apar compuși care pot sprijini digestia și echilibrul florei intestinale. Totuși, chiar dacă borșul nu conține calorii semnificative, adăugat într-o ciorbă cu carne grasă sau cu mulți cartofi și paste făinoase, aportul caloric al preparatului crește.

Avantajele consumului de borș

Unul dintre cele mai cunoscute efecte ale borșului este stimularea digestiei. Aciditatea sa determină secreția sucurilor gastrice, ceea ce poate ajuta digestia meselor mai consistente.

Fiind un produs fermentat, borșul conține și bacterii lactice, similare celor din alte alimente fermentate. Acestea pot contribui la diversitatea microbiomului intestinal, mai ales dacă borșul nu este pasteurizat și este făcut în casă.

Borșul mai are câteva beneficii simple:

  • contribuie la hidratare, fiind în mare parte apă
  • poate avea efect ușor diuretic
  • oferă o cantitate mică de vitamine din complexul B formate în timpul fermentației

Ne hidratează borșul?

Da, borșul poate contribui la hidratare, mai ales dacă este consumat simplu, ca băutură. Conține apă și o cantitate mică de electroliți, ceea ce îl face plăcut după efort fizic.

Totuși, nu ar trebui să înlocuiască apa, ci doar să completeze aportul de lichide. Ca în cazul oricărui aliment, echilibrul rămâne esențial.

Ce cantitate putem consuma pe zi

Pentru o persoană sănătoasă, un pahar sau două pe zi (200–400 ml) sunt în general suficiente dacă este consumat ca băutură.

În ciorbe, cantitatea este mai mare, dar acolo borșul este diluat și face parte din preparat.

Cine ar trebui să fie atent la consum

Deși este natural, borșul nu este potrivit pentru toate persoanele.

Ar trebui consumat cu prudență de cei care au:

  • gastrită
  • reflux gastroesofagian
  • ulcer gastric
  • sensibilitate digestivă la alimente acide

Aciditatea lui poate irita mucoasa gastrică și poate accentua simptomele digestive. Este recomandat să nu fie consumat pe stomacul gol în aceste cazuri.

Pot consuma borș copiii sau persoanele în vârstă?

În cantități moderate, borșul poate fi consumat și de copii sau de persoanele în vârstă, mai ales în ciorbe.

La copii, este bine să fie introdus treptat și să nu fie foarte acru. În cazul persoanelor vârstnice, toleranța digestivă diferă de la un individ la altul, mai ales dacă există probleme gastrice.

Borșul la plic din comerț este o variantă bună?

Produsele de tip „borș la plic” sau „praf pentru ciorbe acre” sunt, în general, amestecuri de acidifianți și arome. Ele nu au legătură cu fermentația naturală a borșului tradițional.

Prin urmare, oferă doar gust acru, fără beneficiile fermentației. Un efect similar se poate obține prin adăugarea de lămâie.

Dacă alegem borș gata preparat din magazin, este bine să verificăm eticheta.

Ideal este să conțină:

  • apă
  • tărâțe de grâu
  • eventual mălai sau ferment natural
  • leuștean sau alte plante aromatice, cum ar fi scorțișoara

Unele produse sunt pasteurizate, ceea ce înseamnă că au fost încălzite pentru a rezista mai mult pe raft. Pasteurizarea prelungește durata de păstrare, dar reduce numărul bacteriilor benefice.

Borșul nepasteurizat, păstrat la rece, își păstrează mai bine caracteristicile, dar are o durată de valabilitate mai mică. Este mai potrivit să fie cumpărat în cantități mici, pentru consum rapid.

Cum se face borșul acasă

Borșul se poate prepara relativ ușor și acasă.

Ai nevoie de:

  • aproximativ 500 g tărâțe de grâu
  • 2-3 linguri de mălai
  • 3 litri de apă
  • o cană de borș vechi sau huște (pentru fermentare)

Tărâțele și mălaiul se pun într-un borcan mare sau într-o oală. Se adaugă apa fierbinte, se amestecă bine, apoi se adaugă fermentul. Vasul se acoperă și se lasă la temperatura camerei 2-3 zile.

După ce capătă gustul acru specific, lichidul se strecoară și se păstrează la frigider.

Borșul este un exemplu de aliment tradițional simplu, dar util. Nu este o băutură miraculoasă, însă poate susține digestia, aduce varietate în alimentație și contribui la hidratare.

Consumat cu moderație și ales în variante cât mai naturale, rămâne un ingredient valoros în bucătăria românească și un mod simplu de a ajusta gustul preparatelor.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Vă rugăm să păstrați un ton respectuos în comentarii.

Limbajul ofensator, injuriile, comentariile instigatoare la ură sau postarea repetată și abuzivă a aceluiași mesaj pot duce la ștergerea comentariului și, în unele cazuri, la suspendarea temporară a dreptului de a comenta.

Comunitatea noastră este despre pasiunea pentru mâncare, rețete și experiențe culinare, iar discuțiile sunt binevenite atât timp cât rămân civilizate și constructive. Vă mulțumim că ne ajutați să păstrăm un spațiu plăcut pentru toți

