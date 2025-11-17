Apa din reţeaua de distribuţie a municipiului Curtea de Argeş şi a comunelor Valea Danului, Valea Iaşului şi Băiculeşti nu este potabilă, din cauza turbidităţii ridicate, a anunţat luni societatea Aquaterm SA, transmite Agerpres.

“Turbiditatea apei brute din canalul CHE Oeşti este în continuare foarte ridicată. În aceste condiţii nu se poate ajunge la o turbiditate normală a apei pentru ca aceasta să poată fi utilizată pentru băut. Situaţia se va menţine aşa cel puţin până în data de 24.11.2025, ora 20:00 (…). Apa este tratată şi poate fi consumată în scopuri igienico-sanitare”, se arată în informare.

Conform aceleiaşi surse, în data de 19 noiembrie este programată un nou exerciţiu de deversare controlată a apei din lacul de acumulare Vidraru, operaţiune “care va fi urmată de o tulburare excesivă a apei din canal cel puţin pentru câteva zile”.

Un prim exerciţiu de deversare controlată a apei din lacul de acumulare Vidraru s-a desfăşurat pe 29 octombrie. Atunci au fost eliberate cantităţi diferite de apă, cu debite în creştere, pentru a verifica modul în care albia râului Argeş poate prelua volumele evacuate în condiţii de siguranţă.

Societatea Aquaterm SA a anunţat încă din data de 10 noiembrie că turbiditatea apei brute din canalul de la Oeşti, unde sunt situate prizele de apă, a fost cu mult mai mare decât capacitatea de filtrare a Staţiei de tratare de la Cerbureni. În aceste condiţii, filtrele s-au colmatat şi nu au mai putut fi curăţate în condiţii de siguranţă în timpul funcţionării staţiei.

Furnizarea apei a fost întreruptă pe 12 noiembrie, timp de 24 de ore, pentru curăţarea filtrelor, însă nici în urma acestei operaţiuni calitatea apei furnizate populaţiei nu s-a îmbunătăţit.

“În urma analizelor efectuate de DSP Argeş, apa furnizată în municipiu nu mai respectă toţi parametrii de potabilitate prevăzuţi de legislaţie. Au fost constatate depăşiri ale valorilor admise pentru fier, clor rezidual liber şi turbiditate”, se preciza într-o informare transmisă de Aquaterm SA.

Hidroelectrica a început, în 1 august, prima etapă a procesului de golire controlată a acumulării Vidraru, cu un termen estimat de finalizare în 28 februarie 2026, pentru asigurarea condiţiilor tehnice de efectuare a lucrărilor de retehnologizare din cadrul lucrării “Retehnologizarea Amenajării Hidroenergetice Vidraru”, a informat compania.

Contractul pentru retehnologizarea Amenajării Hidroenergetice Vidraru, în valoare de 188,382 de milioane euro, fără TVA, a fost semnat în iulie 2024 şi face parte din strategia de investiţii a companiei.