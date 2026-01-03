Alimentația bogată în antioxidanți ar putea juca un rol major în reducerea riscului de deces în rândul persoanelor cu nivelul colesterolului ridicat. O cercetare amplă, publicată în revista Scientific Reports, indică o asociere clară între consumul ridicat de antioxidanți din alimente și o mortalitate mai scăzută, inclusiv din cauze cardiovasculare și oncologice.

Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food: - articolul continuă mai jos -

Colesterolul este un indicator esențial de sănătate, arată eatingwell.com. Nivelurile crescute sunt asociate cu boli cardiovasculare, diabet de tip 2 și accident vascular cerebral. Deși tratamentul medicamentos este frecvent utilizat, specialiștii subliniază că dieta rămâne o componentă-cheie în gestionarea riscurilor pe termen lung.

Ce sunt antioxidanții și de ce contează

Antioxidanții sunt compuși care protejează celulele de stresul oxidativ. Acest tip de stres apare atunci când organismul este afectat de molecule instabile, care pot contribui la inflamație cronică, rezistență la insulină, obezitate și dislipidemii.

Pentru a evalua aportul total de antioxidanți din dietă, cercetătorii folosesc Indicele Compozit al Antioxidanților Alimentari. Acest indicator include șase nutrienți esențiali: zinc, seleniu, carotenoizi totali și vitaminele A, C și E. Studiile anterioare au asociat scoruri ridicate cu riscuri mai mici de hipertensiune, insuficiență cardiacă și depresie.

Cercetarea a analizat datele a peste 25.000 de adulți americani cu colesterol crescut. Participanții au fost selectați din cadrul programului național NHANES, între anii 2001 și 2018. Diagnosticul s-a bazat pe analize de laborator, declarații personale sau utilizarea medicamentelor hipolipemiante. Aportul de antioxidanți a fost calculat exclusiv din alimente. Suplimentele nu au fost incluse. Informațiile dietetice au provenit din două interviuri alimentare, realizate la distanță de câteva zile. Participanții au fost împărțiți în patru grupe, în funcție de nivelul consumului de antioxidanți. Urmărirea s-a desfășurat pe o perioadă mediană de peste nouă ani. Analizele au ținut cont de vârstă, sex, venituri, educație, fumat, consum de alcool, indice de masă corporală și alte afecțiuni.

Rezultatele principale

Pe durata studiului au fost înregistrate 3.810 decese. Dintre acestea, 1.218 au avut cauze cardiovasculare, iar 883 au fost cauzate de cancer. Datele arată un tipar clar. Persoanele cu cel mai ridicat aport de antioxidanți au avut un risc de deces cu 21% mai mic, comparativ cu cei cu aport scăzut. Riscul de deces cardiovascular a fost mai mic cu 27%, iar mortalitatea prin cancer a scăzut cu 28%. Vitamina E s-a remarcat ca fiind cel mai protector antioxidant. Un aport mai mare a fost asociat constant cu rezultate mai bune. Alți antioxidanți au avut efecte mai variabile.

Cercetătorii au analizat și rolul inflamației. Participanții cu un consum ridicat de antioxidanți aveau niveluri mai mici ale markerilor inflamatori. Totuși, inflamația a explicat doar o mică parte din efectul observat.

Specialiștii atrag atenția asupra limitărilor studiului. Fiind observațional, nu poate demonstra o relație de cauzalitate. Datele alimentare au fost auto-raportate. Aportul real de antioxidanți ar putea fi subestimat.

Ce înseamnă aceste date pentru populație

Rezultatele susțin importanța unei diete bogate în alimente vegetale. Nucile, semințele, legumele verzi, fructele colorate și cerealele integrale sunt surse naturale de antioxidanți. Vitamina E se regăsește în migdale, alune, semințe de floarea-soarelui, spanac și broccoli.

Experții recomandă o alimentație variată, nu concentrarea pe un singur nutrient. Un model alimentar echilibrat poate contribui la reducerea riscurilor asociate colesterolului crescut și la o sănătate mai bună pe termen lung.