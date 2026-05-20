Camera Deputaților a adoptat miercuri proiectul de lege care elimină obligativitatea utilizării sistemului RO e-Factura pentru agricultorii persoane fizice și pentru veniturile din drepturi de autor. Proiectul a trecut cu 302 voturi „pentru”, două voturi „contra” și nicio abținere, Camera Deputaților fiind for decizional, transmite MEDIAFAX.
Actul normativ vizează aprobarea Ordonanţei de urgenţă nr. 128/2024 pentru modificarea Codului fiscal și pentru introducerea unor măsuri legate de digitalizare.
Una dintre cele mai importante modificări îi privește pe agricultorii persoane fizice, care vor fi exceptați de la utilizarea sistemului RO e-Factura.
Potrivit amendamentului susținut de Ministerul Finanțelor, agricultorii folosesc deja carnete de comercializare ale căror file conțin informațiile obligatorii din factură. Aceste documente sunt considerate facturi și permit trasabilitatea operațiunilor comerciale.
Autoritățile susțin că măsura reduce birocrația și simplifică activitatea micilor producători agricoli.
De la obligativitatea utilizării sistemului RO e-Factura vor fi exceptate și institutele culturale, pe motiv că multe dintre acestea întâmpină dificultăți în accesarea platformei și nu dețin cod de identificare fiscală.
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a precizat că și persoanele care obțin venituri din drepturi de autor vor beneficia de această modificare.
„Persoanele fizice care se identifică fiscal prin CNP nu vor mai fi obligate să folosească RO e-Factura, iar sistemul va rămâne opțional”, a declarat ministrul.
Modificările legislative au fost susținute în plen de parlamentari din PSD, PNL, USR, AUR și UDMR, care au votat în favoarea proiectului.
