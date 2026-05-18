Inspectorii sanitari veterinari și pentru siguranța alimentelor au efectuat în luna aprilie mii de controale la nivel național în sectorul produselor de origine nonanimală. Verificările au vizat producători din industria morăritului, panificației și patiseriei, producători de băuturi alcoolice și răcoritoare, precum și alte unități din lanțul agroalimentar. Potrivit unui comunicat transmis de Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA), prin intermediul Direcțiilor Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor județene au fost efectuate 9.484 de controale la nivel național.

Instituția susține că accentul a fost pus pe prevenție, consiliere și sprijin pentru conformarea operatorilor economici. În cazurile în care inspectorii au identificat nereguli cu posibil impact asupra sănătății consumatorilor sau probleme care nu au fost remediate în termenul stabilit, au fost aplicate sancțiuni.

În urma verificărilor au fost emise 141 de avertismente și au fost aplicate 203 sancțiuni contravenționale. Valoarea totală a amenzilor a ajuns la 2.487.600 de lei.

„Protejarea sănătății publice reprezintă una dintre prioritățile noastre, motiv pentru care menținem o supraveghere atentă în toate etapele lanțului alimentar. În același timp, instituția rămâne un partener de dialog pentru mediul economic, oferind sprijin și consiliere pentru remedierea neconformităților și pentru asigurarea unor produse sigure și de calitate pentru consumatori”, a declarat dr. Alexandru Nicolae Bociu, președintele ANSVSA.

Ce probleme au descoperit inspectorii

Acțiunile de control au avut ca obiectiv verificarea respectării normelor europene și naționale privind igiena unităților, trasabilitatea produselor, etichetarea și implementarea sistemelor de autocontrol HACCP. În urma controalelor, inspectorii au identificat mai multe categorii de neconformități.

Au fost constatate probleme de igienă, precum întreținerea necorespunzătoare a spațiilor și echipamentelor, condiții improprii de depozitare, control insuficient al dăunătorilor sau utilizarea necorespunzătoare a substanțelor de dezinfecție.

Inspectorii au mai identificat deficiențe privind implementarea sistemelor de siguranță alimentară. Printre acestea s-au numărat lipsa sau aplicarea incompletă a procedurilor HACCP.

Au fost descoperite și probleme privind trasabilitatea produselor și etichetarea acestora. În unele cazuri, au lipsit documentele de proveniență a materiilor prime sau au fost identificate neconformități privind ambalarea și etichetarea produselor finite.

Verificările au evidențiat și probleme legate de personal. Printre acestea s-au numărat lipsa verificărilor medicale actualizate sau utilizarea necorespunzătoare a echipamentelor de protecție.

Pe lângă controalele documentare și vizuale, inspectorii au prelevat probe pentru analize de laborator. Acestea au fost testate pentru verificarea respectării limitelor legale privind reziduurile de pesticide, contaminanții microbiologici și alte substanțe interzise. ANSVSA a transmis că persoanele care observă nereguli în unitățile de producție sau comercializare pot sesiza situațiile la numărul gratuit 0800.826.787, disponibil din orice rețea telefonică.