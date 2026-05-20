Ministrul interimar al Agriculturii, Tánczos Barna, a anunțat miercuri un nou pachet de măsuri pentru combaterea pestei porcine africane, fenomen care continuă să afecteze sectorul suinelor din România, transmite MEDIAFAX.

Oficialul a declarat, la sediul Ministerului Agriculturii, că autoritățile pregătesc un proiect de ordonanță de urgență care va fi lansat în dezbatere publică. În acest sens, au fost reluate discuțiile cu asociațiile de vânători, fermierii și reprezentanții Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor.

Potrivit lui Tánczos Barna, una dintre măsurile centrale vizează limitarea circulației porcilor proveniți din gospodăriile populației și din fermele de reproducție.

„Nu cred că cineva în România poate să interzică și să oprească creșterea porcilor în GP-uri. Pornind de la acest fapt, trebuie să găsim soluții pentru a limita la maxim mișcarea. Cred că o limitare în cazul circumscripției sanitar-veterinare a efectivelor de porcine care sunt în GP-uri sau provin din unități de reproducție înregistrate este o măsură foarte bună”, a declarat ministrul.

- articolul continuă mai jos -

Un alt punct important al proiectului este eliminarea intermediarilor din lanțul de transport al animalelor. Autoritățile propun inclusiv confiscarea mijloacelor de transport și a animalelor transportate fără documente legale.

„Eliminarea din lanțul de mișcare a mijlocitorilor, iarăși, este o măsură foarte bună. Am introdus, ca posibilitate în actul normativ care va intra în consultare publică, confiscarea mijloacelor de transport și a efectivelor de porci care se transportă fără documente, fără acte legale”, a spus Tánczos Barna.

Guvernul are în vedere și majorarea fondurilor alocate intervențiilor realizate prin asociațiile de vânătoare, precum și descentralizarea procesului de decizie către comitetele locale și naționale de combatere a bolilor.

Potrivit ministrului interimar al Agriculturii, această măsură ar urma să accelereze intervențiile și să crească eficiența la nivel local.

„Această descentralizare și finanțare directă din fondul care este la dispoziție a Guvernului în baza hotărârii CNCB, similar cu hotărârile ISU, va duce la o eficientizare a măsurilor, a procesului de luare a deciziilor și a eficienței la nivel local”, a declarat oficialul.

Tánczos Barna consideră că implicarea Poliției Rutiere în controalele din trafic ar putea reduce semnificativ riscul răspândirii bolii.

„Cred că confiscarea mijloacelor de transport cu ajutorul organelor de poliție rutiere, oprirea, verificarea, confiscarea, va duce la o reducere semnificativă a riscului de transmitere și riscului de pestă porcină”, a mai spus acesta.