Inspectorii Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA) au aplicat amenzi în valoare totală de 2,151 milioane de lei, au emis patru ordonanţe de interzicere a activităţii şi 12 de suspendare, în urma controalelor desfășurate în perioada 31 martie – 7 aprilie 2026, înaintea Sărbătorilor Pascale, transmite Agerpres.
Controalele au vizat respectarea condițiilor de igienă în producerea, depozitarea, transportul și comercializarea alimentelor, dar și verificarea documentelor, trasabilității, etichetării și marcării produselor destinate consumului uman.
Inspectorii au controlat 4.291 de unități din întreaga țară, inclusiv supermarketuri, carmangerii, restaurante, unități de procesare a laptelui, depozite frigorifice, brutării, laboratoare de cofetărie-patiserie, piețe agroalimentare și mijloace de transport.
În urma verificărilor:
Produsele scoase de la vânzare au inclus ouă, carne tocată, carne de pasăre, pește, icre, produse zaharoase, sucuri și produse de cofetărie.
Printre principalele nereguli constatate se numără:
„Rezultatele acestor controale arată clar că vigilenţa trebuie menţinută la cel mai înalt nivel în perioada premergătoare sărbătorilor. Miza noastră este una directă şi foarte concretă: protejarea sănătăţii cetăţenilor. Ori de câte ori sunt identificate produse care nu respectă normele sanitar-veterinare şi de siguranţă alimentară, intervenim ferm, pentru ca pe masa românilor să ajungă doar alimente sigure”, a declarat Alexandru Bociu.
ANSVSA anunță că va menține permanența la nivelul direcțiilor sanitar-veterinare județene, inclusiv în weekend, iar consumatorii pot semnala nereguli la numărul gratuit 0800 826 787.
