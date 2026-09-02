Departamentul pentru Agricultură al Statelor Unite (USDA) pregătește un proiect pilot care va utiliza imagini satelitare, modele agricole și inteligență artificială pentru a îmbunătăți estimările privind suprafețele cultivate și producțiile agricole. Inițiativa vine după ce fermierii, traderii de cereale și economiștii au pus sub semnul întrebării acuratețea datelor oficiale, scrie Reuters.

Secretarul pentru Agricultură Brooke Rollins a anunțat proiectul marți, la Farm Progress Show din Boone, Iowa. USDA intenționează să colaboreze cu NASA și alte agenții federale pentru a testa utilizarea unor imagini satelitare mai performante.

„Vom derula un proiect pilot pentru a evalua utilizarea imaginilor satelitare îmbunătățite” a declarat Rollins, potrivit Reuters.

Sateliții, modelele agricole și AI, combinați cu datele fermierilor

Noul sistem ar urma să combine mai multe surse de informații. USDA va utiliza instrumente geospațiale și modele pentru culturi, împreună cu sondajele realizate în rândul fermierilor, pentru a estima suprafețele cultivate și randamentele.

Departamentul analizează și folosirea inteligenței artificiale și a tehnologiilor de machine learning.

Un alt obiectiv este simplificarea procesului prin care fermierii transmit informații către autorități. Printre variantele analizate se numără mutarea unor sondaje în mediul online și completarea automată a unor câmpuri cu date pe care USDA le deține deja.

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Potrivit lui Scott Hutchins, subsecretar USDA pentru cercetare, educație și economie, astfel de măsuri ar putea crește rata de răspuns și ar reduce efortul necesar fermierilor pentru furnizarea datelor.

Datele USDA pot influența direct prețurile agricole

Problema acurateței statisticilor agricole americane are implicații importante pentru piață. Rapoartele National Agricultural Statistics Service (NASS), agenția statistică a USDA, sunt urmărite îndeaproape de fermieri, traderi și economiști.

Estimările privind suprafețele cultivate și producțiile pot influența prețurile cerealelor și veniturile producătorilor, dar și programele federale de sprijin pentru agricultură.

Fermierii au criticat în special reducerile de personal din cadrul USDA, despre care spun că au afectat colectarea și verificarea datelor.

După publicarea estimărilor finale din ianuarie, prețurile cerealelor, deja scăzute, au coborât cu peste 5%, într-un moment în care producătorii agricoli se confruntau deja cu dificultăți financiare.

Estimări diferite pentru suprafețele cultivate cu porumb

Neîncrederea a crescut după diferențele considerabile dintre estimările inițiale și cele finale privind suprafața cultivată cu porumb în SUA în 2025.

Fermierii prezenți la Farm Progress Show spun că unele dintre metodele tradiționale de colectare a datelor sunt depășite. Jeff Mundorf, fermier din Iowa, a declarat că anumite proceduri „nu s-au schimbat din anii 1970”.

USDA a încercat și în trecut să își modernizeze sistemele de colectare a datelor, însă unele proiecte au avut nevoie de ani pentru a fi implementate.

De această dată, conducerea departamentului promite rezultate mai rapide. Hutchins nu a oferit un calendar detaliat, dar a spus că proiectul va produce rezultate până la finalul mandatului actual.

USDA încearcă să recâștige încrederea fermierilor

Inițiativa vine după o serie de întâlniri organizate de USDA cu fermieri și organizații agricole. Prima sesiune de consultări a avut loc în Minnesota, pe 4 august, iar astfel de întâlniri sunt programate să continue în toamnă.

În timpul discuțiilor, fermierii au reclamat probleme legate de statisticile agricole, reducerile de personal și politicile administrației Trump care au afectat sectorul agricol.

Brooke Rollins a recunoscut anterior că USDA trebuie să refacă încrederea producătorilor în datele pe care le publică.

Pentru agricultura americană, miza este importantă. Estimările privind producția și suprafețele cultivate sunt folosite pentru decizii comerciale și de politică agricolă, iar modificările neașteptate ale acestor date pot avea efecte rapide asupra piețelor de mărfuri.