În Paris, restaurantele inspirate de cultura americană au devenit tot mai vizibile, de la pizza în stil Detroit și smash burgeri până la barbecue texan și restaurante cu decor de diner. Odată cu preparatele au început să se schimbe și unele obiceiuri ale francezilor, inclusiv ora cinei, durata prânzului și modul în care este oferit bacșișul. Pentru unii francezi, transformarea este firească. Pentru alții, reprezintă o formă nedorită de „americanizare” a culturii gastronomice, conform CNN Travel

În ultimul an, unul dintre restaurantele devenite virale în Paris a fost Red Sauce, un local care reproduce atmosfera unui diner american și servește preparate cu influențe italo-americane. Banquette din catifea roșie, neoane, ventilatoare de tavan, mese din Formica și recipiente cu sos Tabasco contribuie la decorul inspirat de restaurantele americane.

În meniu se găsesc pizza în stil Detroit, inclusiv variante cu pepperoni, jalapeños și miere picantă, chiftele de dimensiuni mari și eggplant parmigiana.

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Red Sauce face parte dintr-un fenomen mai larg. În ultimii ani, la Paris au apărut zeci de restaurante inspirate de gastronomia americană. Pe lângă pizza în stil New York, burgeri și donuts, francezii au început să descopere preparate regionale americane, precum barbecue texan, pui prăjit cu waffles în stil sudist sau seafood boils.

Popularitatea acestor restaurante a fost susținută de social media și de marketing. Influența americană nu se limitează însă la ceea ce ajunge în farfurie. Unele obiceiuri asociate culturii restaurantelor din America de Nord încep să fie adoptate și în Franța.

Bacșișul digital, una dintre cele mai controversate schimbări

Unul dintre cele mai sensibile subiecte este bacșișul. În Franța, acesta nu a fost în mod tradițional obligatoriu, iar angajații din restaurante sunt plătiți cu salariu. Pe nota de plată este inclus un serviciu de 15%, cunoscut drept „service compris”, care contribuie la plata salariilor personalului.

Dacă un client este mulțumit de servicii, poate lăsa câțiva euro în plus. Bacșișul nu a avut însă caracterul aproape obligatoriu pe care îl are în cultura restaurantelor din Statele Unite.

Situația s-a schimbat odată cu apariția sistemelor de bacșiș digital. Pe terminalele de plată sau prin coduri QR, clienții sunt invitați să lase procente prestabilite, de regulă între 5% și 20%. Solicitarea apare inclusiv la fast-food sau atunci când este cumpărată o cafea la pachet.

În 2024, filosoful Jean-Loup Bonnamy descria această evoluție drept o formă de „americanizare” a societății franceze.

O parte dintre clienți consideră că noul sistem pune presiune asupra consumatorului. În mediul online, unii francezi îl critică pentru că îi determină să aleagă între procente prestabilite în timp ce terminalul de plată este ținut în fața lor.

Rose Camara, o clientă din Lyon citată în materialul CNN, spune că nu are nimic împotriva bacșișului atunci când serviciile sunt bune, însă refuză în mod sistematic opțiunea digitală pentru că îi amintește de modelul american.

„Pentru mine este o chestiune de principiu”, explică ea, argumentând că angajații ar trebui să primească un salariu corect de la angajator, fără ca această responsabilitate să fie transferată către client. În plus, consideră că procentele prestabilite pot pune presiune pe persoanele cu bugete mai mici.

Bacșișurile digitale au crescut în restaurantele franceze

Adoptarea bacșișului digital a fost accelerată după ce guvernul francez a anunțat că, începând din 2022, bacșișurile plătite cu cardul vor beneficia de scutire de taxe.

Potrivit unui raport publicat în iunie de furnizorul de soluții de plată Lightspeed, proporția tranzacțiilor digitale care au inclus un bacșiș a crescut de la 4% în 2023 la aproape 10% în 2025. Analiza a vizat aproximativ 1.500 de restaurante din Franța care folosesc platformele companiei, în perioada iunie 2023 – august 2025.

Nu toată lumea vede cu ochi buni aceste schimbări. Christophe Souques, care deține șapte cafenele și puburi în sudul Franței, consideră că bacșișul trebuie să rămână la discreția clientului. El a eliminat opțiunea de bacșiș digital din restaurantele sale, considerând că procentele afișate pe terminal pot crea presiune și pot transforma relația dintre client și ospătar într-o simplă tranzacție financiară.

În cultura franceză, serviciul este în mod tradițional mai discret. În schimb, în America de Nord ospătarii depind într-o măsură mai mare de bacșișuri, iar interacțiunea cu clientul este adesea mai intensă, cu prezentări personale, verificări frecvente și recomandări suplimentare.

Francezii încep să ia cina mai devreme

Influența nord-americană se vede și în programul restaurantelor.

În mod tradițional, cina în Franța începe în jurul orei 19:30 și atinge vârful în jurul orei 20:00. O nouă generație de restaurante din Paris a început însă să accepte clienți chiar de la 18:30.

Este cazul restaurantului Bittikesu, deschis de chef-ul canadian Jules St-Cyr. Localul oferă un meniu de degustare cu 15 feluri, care durează aproximativ două ore și jumătate. Prima servire începe la 18:30, iar cea de-a doua la 21:00.

Pentru St-Cyr, programul mai devreme ține și de organizarea muncii. Chef-ul spune că nu își dorește ca echipa să termine foarte târziu în fiecare seară.

Prima rezervare este preferată de turiștii obișnuiți cu un program mai devreme, dar există și francezi care încă resping ideea de a lua cina atât de devreme.

Prânzul francez de două ore este tot mai greu de susținut

O altă schimbare privește prânzul. Prânzul francez tradițional, asociat cu timpul petrecut la restaurant, mai multe feluri de mâncare și, adesea, un pahar de vin, este afectat de ritmul mai rapid al vieții de zi cu zi.

Pauzele de prânz s-au scurtat, iar fast-food-ul înlocuiește tot mai des masa luată într-un restaurant.

Priscilla Quang, chef și proprietară a două restaurante din Paris, spune că „business lunch-ul” este pe cale de dispariție. Ea a decis să nu își deschidă restaurantul gastronomic pentru prânz, pe fondul scăderii consumului de alcool la această masă și al reducerii bugetelor clienților.

Schimbarea este legată și de puterea de cumpărare. Pentru restaurante, prânzul tradițional, care presupunea timp și consum de alcool, devine mai dificil de susținut într-un context economic în care clienții cheltuie mai atent.

„Americanizarea” nu înseamnă neapărat renunțarea la identitatea franceză

În ciuda acestor schimbări, influența americană nu pare să însemne o abandonare generală a culturii gastronomice franceze.

Elisabeth Debourse, redactor-șef al ghidului gastronomic Le Fooding pentru Franța și Belgia, consideră că francezii pot separa politica americană de cultura pop și de gastronomia americană.

Popularitatea restaurantelor inspirate de Statele Unite arată că există interes pentru noi stiluri de mâncare și de servire. În același timp, reacțiile negative la bacșișul digital și la schimbarea orelor tradiționale de masă arată că unele elemente ale culturii gastronomice franceze rămân puternic legate de ideea de discreție, timp petrecut la masă și servicii incluse în preț.

Fenomenul este, astfel, mai puțin despre înlocuirea gastronomiei franceze cu cea americană și mai mult despre schimbarea treptată a modului în care francezii mănâncă în oraș.