Cea mai simplă rețetă de aluat fraged, ușor de memorizat, ușor de preparat și cu care se poate prepara aproape orice – tarte dulci sau sărate, fursecuri, cornuțele și alte deserturi, chiar în versiune mini. Dintre toate tipurile de aluat, aluatul fraged e cel mai simplu de preparat, nu are nevoie de timpi de dospire și presupune cele mai puține ingrediente.

Totodată, presupune timpi de lucru minim, este suficient să amestecăm rapid ingredientele și e gata. E chiar contraindicat să frământăm prea mult acest tip de aluat, pentru că riscă nu iasă cât de fraged posibil.

Să nu uităm însă că este un aluat cu un procent mare de grăsimi și ceva zahăr, motiv pentru care este în general un aluat de practicat la sărbători. Conține făină, zahăr, unt, ouă, sare.

De ce este cea mai ușor de memorat rețetă

Iată de ce este foarte ușor de memorat. Ingredientele principale reprezintă fiecare jumătate din celălalt, în ordinea: făină, unt, zahăr. Cu alte cuvinte, la 300 g făină avem 150 g unt și 75 g de zahăr. Cantitatea de 300 g de făină nu este un reper întâmplător: este un standard pentru o tartă rotundă de circa 28 cm diametru. Totodată, 1 ou este cantitatea optimă pentru 300 g făină, pentru acest tip de aluat. Firește, eliminăm zahărul dacă vrem să obținem o preparat sărat.

În ce privește sarea, există, de asemenea, un algoritm general de memorizare. În patiserie, fie că este vorba de un aluat sărat, fie dulce, cantitatea standard de sare este de 2%, în greutate. Cu alte cuvinte, la fiecare 1kg de făină avem nevoie de 20 g de sare. Circa o lingură rasă, dacă nu avem cântar. Așadar, la 300 g de făină avem undeva în jur de 6g de sare.

Pe scurt:

300 g făină

150 g unt

75 g zahăr pudră

1 ou întreg

5-6-7 g sare

În ce ordine se amestecă ingredientele pentru un aluat fraged

Ingredientele se amestecă minimul indispensabil, cât mai puțin posibil, cât să iasă un aluat compact. Și E esențial pentru ca un aluat fraged. Lucrăm „din vârful degetelor”, cum se spune în jargon profesional, întotdeauna manual, fiind o operație extrem de scurtă, de circa 2 minute.

Folosim întotdeauna untul la temperatura camerei, când e la grad optim de plasticitate, nici prea moale nici prea tare, nici prea cald, dar nici prea rece.

Amestecăm untul cu zahărul pudră, iar când acesta a fost înglobat adăugăm și făina, încorporând-o treptat.

Completăm, în continuare, compoziția de aluat fraged cu un ou, pe care îl batem cu furculița într-o un bol, dizolvând în el sarea.

Amestecăm în continuare cu mâna până obținem un aluat compact. Îi dăm formă rotundă și înainte de a-l folosi trebuie ținut minim 10 minute la frigider, în folie de plastic.

O dată ce e rece, se folosește întinzându-l cu un sucitor de lemn, cu grosimea de circa 1 cm.

În afară de tartă, ies perfect din ea orice fel de fursecuri de Crăciun, inclusiv pentru că este un aluat de bază care poate fi aromatizat cu coajă de lămâie, de portocală, vanilie, migdale etc. Dar poate fi folosit și în versiune sărată, fără zahăr, completându-l eventual cu ceva brânzeturi tari rase fin.