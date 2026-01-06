În sezonul în care tot mai multe persoane din jur par să se îmbolnăvească, preocuparea pentru menținerea sănătății devine prioritară. Vaccinarea împotriva COVID-19 și a gripei, spălatul frecvent pe mâini și un somn suficient sunt obiceiuri esențiale pentru reducerea riscului de îmbolnăvire. La fel de important este însă și ceea ce mâncăm, notează publicația Parade.

Este bine cunoscut faptul că alimentele bogate în vitamina C contribuie la susținerea sistemului imunitar. Mulți oameni beau zilnic suc de portocale sau includ mai des ardeiul gras în alimentație din acest motiv. Totuși, deși vitamina C are un rol important, în ultimii ani cercetătorii și medicii și-au îndreptat atenția către o parte adesea ignorată a organismului, dar cu un impact major asupra imunității: intestinul.

Sistemul digestiv nu are doar rolul de a descompune alimentele, ci găzduiește trilioane de microorganisme care interacționează constant cu sistemul imunitar. De altfel, cea mai mare parte a celulelor imune se află în și în jurul intestinului, ajutând organismul să facă diferența între substanțele inofensive și amenințările reale, precum virusurile și bacteriile.

Din acest motiv, alimentele care susțin sănătatea intestinală pot avea un efect pozitiv și asupra imunității. Iar unul dintre cele mai simple momente ale zilei în care pot fi introduse aceste alimente este micul dejun. Medicii spun că există un aliment comun, ușor de consumat dimineața, care poate sprijini sistemul imunitar și care, cel mai probabil, se află deja în frigiderul multor persoane.

Iaurtul, aliatul imunității

„Când vorbim despre sănătatea imunitară, trebuie să începem cu intestinul. Aproximativ 70% din sistemul imunitar se află în intestin, în jurul acestuia, și interacționează constant cu trilioanele de microbi din microbiom”, spune Dr. Will Bulsiewicz, gastroenterolog și autorul cărții Plant-Powered Plus.

Medicul subliniază că includerea zilnică a alimentelor fermentate în dietă poate reduce markerii inflamatori și poate contribui la un sistem imunitar mai echilibrat și mai rezistent. Un astfel de aliment fermentat, ușor de integrat la micul dejun, este iaurtul.

„Când oamenii aud «sistem imunitar», se gândesc adesea la gât, plămâni și germeni din aer. Dar o mare parte a sistemului imunitar trăiește în și în jurul intestinului. De fapt, bacteriile din intestinul nostru le depășesc numeric pe cele ale corpului”, explică Dr. Jason Korenblit, gastroenterolog.

Acesta arată că probioticele pot susține imunitatea în mai multe moduri. „Ele pot ajuta la menținerea unui echilibru mai sănătos al comunității de microbi din intestin, mai ales după ce aceasta a fost «perturbată», de exemplu după administrarea de antibiotice sau în urma unei boli. De asemenea, pot produce substanțe benefice și pot influența răspunsurile imune”, spune medicul. Unele tulpini probiotice pot limita dezvoltarea germenilor nedoriți ocupând spațiu și resurse în intestin și sprijinind bariera intestinală.

La rândul său, Dr. Daksesh B. Patel, gastroenterolog în cadrul GI Alliance of Illinois, afirmă că probioticele formează un strat protector gros pe peretele intestinal, care ajută la eliminarea bacteriilor dăunătoare și împiedică trecerea acestora în fluxul sanguin. În plus, probioticele interacționează constant cu celulele imune, precum celulele B și T, ceea ce ajută sistemul imunitar să distingă mai bine între substanțele prietenoase, cum ar fi alimentele, și amenințările reale pentru organism, precum agenții patogeni.

Poate iaurtul să reducă riscul de îmbolnăvire?

Deși cercetările arată că probioticele joacă un rol important în sănătatea imunitară, rămâne întrebarea dacă un gest simplu, precum consumul zilnic de iaurt la micul dejun, poate reduce riscul de îmbolnăvire. Potrivit celor cinci medici citați, răspunsul este „poate”.

„Microbiomul nostru se schimbă în fiecare minut, așa că este foarte greu de spus cum poate influența o singură variabilă acest proces”, spune Dr. James Cox, MD, gastroenterolog și profesor asistent care predă medicină culinară la Texas Christian University Burnett School of Medicine. El atrage atenția că persoanele care consumă alimente fermentate, precum iaurtul, au de obicei și alte obiceiuri sănătoase, ceea ce face dificilă izolarea impactului unui singur factor asupra imunității.

Totuși, Dr. Cox menționează că, din experiența sa, multe persoane se simt mai bine atunci când includ alimente bogate în probiotice în dietă. „Există povești reale ale oamenilor care spun că răcelile le trec mai repede sau că se îmbolnăvesc mai rar atunci când consumă alimente fermentate”, afirmă medicul, subliniind că explicația exactă rămâne, din punct de vedere științific, incomplet clarificată.

Dr. Farnaz Tabatabaian, medic de medicină internă specializat în imunologie și profesor asociat la University of South Florida Morsani College of Medicine, spune că unele studii sugerează că alimentele bogate în probiotice pot reduce frecvența îmbolnăvirilor și durata acestora. Ea explică faptul că probioticele ajută organismul să recunoască mai eficient agenții dăunători și reduc inflamația, ceea ce poate contribui la episoade de boală mai rare și mai scurte.

„Sănătatea imunitară este un tablou complex. Dacă ești extrem de stresat, lipsit de somn sau ai deficiențe semnificative de vitamine, probioticele singure nu te vor împiedica să te îmbolnăvești”, avertizează Dr. Patel.

Chiar și așa, medicii subliniază că nu există dezavantaje în a adăuga iaurtul la micul dejun ca modalitate de susținere a sistemului imunitar. Consumul de alimente bogate în probiotice este doar o componentă a îngrijirii sănătății intestinale, iar iaurtul, integrat într-o dietă echilibrată și alături de alte obiceiuri sănătoase, poate oferi un sprijin suplimentar organismului.