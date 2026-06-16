Haosul alimentar din a doua parte a zilei își are originea în alegerile făcute la primele ore. Mulți oameni trăiesc cu impresia că au o alimentație corectă, dar în realitate corpul lor primește diverse gustări care nu oferă o sațietate reală. Un espresso rapid, un iaurt mic în grabă, o felie de pâine prăjită sau o salată mâncată pe fugă la prânz reprezintă rețeta perfectă pentru un eșec nutrițional. Experții din domeniu trag un semnal de alarmă: masa la care oamenii dau cel mai des greș este micul dejun, scrie ABC.

Efectul de domino. De ce apar poftele de dulce seara?

Dr. Amara Aladel, medic specialist în Medicină de Familie și Comunitate, explică faptul că un mic dejun dezechilibrat declanșează prăbușiri bruște ale nivelului de glucoză în sânge. Aceste fluctuații sunt urmate imediat de o creștere masivă a hormonilor care stimulează apetitul.

Rezultatul? Pofte incontrolabile, în special de carbohidrați rafinați și dulciuri, la sfârșitul după-amiezii. „Problema nu este pofta în sine, ci tot ceea ce s-a întâmplat în organism înainte ca ea să apară”, subliniază medicul.

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Testul celor 4 ore. Cum verifici dacă ai mâncat corect

Cheia nu stă în restricții sau în reducerea cantității de mâncare, ci în îmbunătățirea calității acesteia. Pentru a evalua corect eficiența unei mese, dr. Aladel propune un criteriu practic extrem de simplu: Poți rezista între trei și patru ore după masă fără să simți o foame intensă? Dacă răspunsul este nu, atunci structura farfuriei tale trebuie neapărat revizuită.

„Dacă masa ta nu conține suficiente proteine, dacă nu te obligă să mesteci și dacă seamănă mai degrabă cu o ciuguleală elegantă decât cu o mâncare adevărată, corpul tău îți va cere din nou hrană foarte repede”, avertizează specialistul.

Proteine pentru sațietate

Nutriționiștii explică faptul că proteinele joacă un rol biologic crucial în controlul greutății și al apetitului prin două mecanisme principale:

Reglarea hormonală: Proteinele scad nivelul de grelină (hormonul care declanșează foamea) și stimulează secreția de hormoni intestinali, precum GLP-1, care trimit semnale directe de sațietate către creier. Digestia lentă: Consumul de proteine întârzie golirea gastrică, menținând energia stabilă pentru mai mult timp.

Studiile clinice realizate pe adolescenți și adulți demonstrează că un mic dejun bogat în proteine (între 25 și 30 de grame) reduce considerabil nevoia de a ciuguli între mese și ajută la un control net superior al apetitului pe parcursul întregii zile.

Formula farfuriei perfecte pentru începutul zilei

Indiferent de ora la care alegi să iei prima masă a zilei, literatura științifică confirmă că structura ideală trebuie să combine patru elemente esențiale:

Proteine de calitate: Ouă, pește, carne slabă sau leguminoase;

Carbohidrați complecși: Pâine integrală, fulgi de ovăz;

Fibre: Legume proaspete sau fructe;

Grăsimi sănătoase: Avocado, nuci, semințe sau ulei de măsline.

În plus, nutriționiștii subliniază și importanța orei la care luăm ultima masă. O cină luată prea târziu trimite organismului semnalul greșit că încă este zi, perturbând ritmul circadian și afectând direct calitatea somnului. Prevenirea foamei de la ora 17:00 începe, așadar, cu o organizare strategică a farfuriei încă de la ora 9:00 dimineața.