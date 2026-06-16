Nu mai arunca codițele de căpșuni / Pot fi transformate într-un sirop aromat care rezistă luni întregi

16 iun. 2026, Stop risipă
Nu mai arunca codițele de căpșuni / Pot fi transformate într-un sirop aromat care rezistă luni întregi
FOTO: Magnific
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În plin sezon al căpșunilor, majoritatea oamenilor păstrează fructele și aruncă frunzele și codițele direct la gunoi. Totuși, această parte a căpșunilor poate fi folosită pentru prepararea unui sirop aromat, potrivit unei metode prezentate de pasionata de gastronomie Elly Curshen.

Rețeta a devenit populară pe rețelele sociale deoarece valorifică o parte a fructului care ajunge de obicei la deșeuri și necesită doar două ingrediente.

Elly Curshen a explicat pe Instagram că frunzele și codițele căpșunilor păstrează suficientă aromă pentru a fi transformate într-un sirop dulce și parfumat. Metoda este apreciată și pentru faptul că reduce risipa alimentară, un subiect care preocupă tot mai mult consumatorii și specialiștii în alimentație.

În plus, căpșunile sunt recunoscute pentru conținutul lor bogat în vitamina C, fibre și antioxidanți. Potrivit specialiștilor, o cană de căpșuni poate furniza chiar mai multă vitamina C decât o portocală întreagă.

Cum se prepară siropul

Rețeta necesită doar două ingrediente: codițele de căpșuni și zahăr. Cantitatea de zahăr trebuie să fie egală cu greutatea codițelor folosite. Acestea se pun într-un borcan curat, peste care se adaugă zahărul. Recipientul se închide cu capac și se agită energic pentru a distribui ingredientele uniform.

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Borcanul se păstrează apoi la frigider.

Pe parcursul următoarelor una-două zile, amestecul trebuie agitat periodic. Elly Curshen recomandă agitarea borcanului ori de câte ori este deschis frigiderul. În acest interval, zahărul extrage aroma și lichidul din codițele de căpșuni, transformând amestecul într-un sirop natural.

În unele situații, codițele pot fi mai puțin suculente, iar zahărul se poate dizolva mai greu. Dacă acest lucru se întâmplă, se poate adăuga o cantitate mică de apă pentru a ajuta procesul.

După ce zahărul este complet dizolvat și siropul s-a format, lichidul se strecoară și se transferă într-o sticlă sau într-un recipient curat. Produsul obținut se păstrează în continuare la frigider.

Cât rezistă și la ce poate fi folosit

Potrivit Mirror, siropul poate rezista mai multe săptămâni în frigider. Dacă este păstrat în condiții bune, termenul de utilizare poate ajunge chiar până la șase luni.

Siropul poate fi folosit într-o varietate de preparate și băuturi. Poate fi adăugat în limonade, cocktailuri sau băuturi răcoritoare de vară. De asemenea, este potrivit pentru înghețată, clătite, deserturi cu iaurt sau salate de fructe.

O idee simplă împotriva risipei alimentare

Rețeta propusă de Elly Curshen se înscrie într-un trend tot mai popular, acela de a valorifica cât mai mult din ingredientele folosite în bucătărie. În loc să fie aruncate, părți considerate adesea nefolositoare pot deveni baza unor preparate surprinzătoare.

În cazul căpșunilor, câteva codițe și puțin zahăr sunt suficiente pentru a obține un sirop aromat, care poate aduce gustul fructelor de vară în numeroase rețete și băuturi.

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