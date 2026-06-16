Castravetele este cunoscut în special pentru efectul său răcoritor și pentru conținutul ridicat de apă, care îl transformă într-un aliment popular în sezonul cald. Totuși, cercetările recente sugerează că această legumă ar putea avea beneficii care depășesc cu mult rolul său în alimentație.

Mai multe studii clinice au analizat efectele extractului de castravete asupra somnului, stării de spirit și nivelului de anxietate. Rezultatele indică îmbunătățiri semnificative la persoanele care au utilizat extracte standardizate pe o perioadă de câteva săptămâni, conform Mediafax.

Ce substanțe conține castravetele

Castravetele (Cucumis sativus L.), din familia Cucurbitaceae, conține numeroși compuși bioactivi. Printre aceștia se numără flavonoidele, acizii fenolici și triterpenoidele, substanțe cunoscute pentru proprietățile lor antioxidante și antiinflamatorii. Specialiștii atrag atenția că inflamația cronică și stresul oxidativ sunt asociate cu numeroase probleme de sănătate, inclusiv tulburări ale somnului, oboseală persistentă și vulnerabilitate emoțională.

Prin reducerea acestor procese, compușii din castravete ar putea contribui la menținerea unei stări generale mai bune.

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O parte importantă a cercetărilor s-a concentrat asupra extractelor standardizate care conțin peste 1% idoBR1, un compus din categoria iminozaharidelor. Potrivit cercetătorilor, această moleculă poate influența mecanismele inflamatorii implicate în diverse afecțiuni fizice și psihologice. Interesul pentru această substanță a crescut în contextul în care problemele legate de somn și modificările de dispoziție devin mai frecvente odată cu înaintarea în vârstă.

Cum au fost realizate studiile

Efectele extractului de castravete au fost analizate în studii clinice controlate cu placebo. Participanții au primit aproximativ 20 de miligrame de extract pe zi, timp de circa două luni. Calitatea somnului a fost evaluată cu ajutorul Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI), un instrument utilizat frecvent în cercetarea medicală.

Pentru evaluarea stării de spirit a fost folosit chestionarul Profile of Mood States (POMS), iar nivelul stresului perceput a fost măsurat prin scala PSS. Persoanele cu afecțiuni grave sau aflate sub tratamente antiinflamatoare cronice nu au fost incluse în aceste cercetări.

Rezultatele au arătat că administrarea constantă a extractului a fost asociată cu o reducere a oboselii din timpul zilei. Participanții au raportat și o diminuare treptată a anxietății, precum și o îmbunătățire a stării generale de spirit. În același timp, cercetătorii au observat o reducere a sentimentelor de tristețe și o creștere a nivelului de energie.

Comparativ cu grupurile care au primit placebo, persoanele care au utilizat extractul de castravete au înregistrat rezultate mai bune la majoritatea indicatorilor analizați.

Mulți dintre participanți au declarat că s-au simțit mai activi și mai implicați în activitățile sociale și profesionale.

Poate înlocui tratamentele clasice?

Specialiștii avertizează că rezultatele nu înseamnă că extractul de castravete poate înlocui tratamentele recomandate pentru anxietate, depresie sau tulburări de somn. Totuși, cercetările sugerează că acesta ar putea deveni o opțiune complementară în cadrul medicinei integrative.

Un avantaj important observat în studii este profilul bun de siguranță. Participanții nu au raportat efecte adverse semnificative, iar extractul a fost bine tolerat pe durata administrării.

Autorii studiilor subliniază că rezultatele sunt promițătoare, dar nu definitive. Pentru confirmarea beneficiilor sunt necesare cercetări suplimentare pe grupuri mai mari și mai diverse de participanți.