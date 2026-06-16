Parlamentul European a aprobat marți legislația pentru implementarea acordului comercial al UE cu Statele Unite, marcând unul dintre ultimele obstacole într-un proces care a frustrat în mod repetat administrația Trump, informează Politico.

Europarlamentarii au votat cu 440 de voturi pentru, 151 împotrivă și 50 de abțineri pentru aprobarea modificărilor legislative care elimină tarifele vamale pentru bunurile industriale americane și pentru unele produse agricole, îndeplinind astfel partea UE din acordul încheiat în iulie anul trecut la stațiunea de golf a președintelui Donald Trump din Turnberry, Scoția.

Washingtonul fusese de acord să plafoneze tarifele pentru majoritatea exporturilor UE la 15% și să reducă taxele pentru vehiculele europene. Aceste modificări au intrat în vigoare în toamna trecută.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a salutat rezultatul votului

„Un acord este un acord, iar UE își îndeplinește partea”, a scris ea într-o postare pe rețelele sociale.

Introducerea oficială a acordului în legislația UE a durat mai mult, după ce eurodeputatul de top în domeniul comerțului, Bernd Lange, a cerut garanții suplimentare. Asta după ce Trump a amenințat în ianuarie că va anexa Groenlanda, iar mai târziu a amenințat Spania cu un embargo comercial pentru că s-a opus atacurilor aeriene ale SUA în Iran.

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Într-un compromis greu negociat luna trecută, s-a convenit că Parlamentul poate cere Comisiei să suspende acordul dacă Washingtonul nu va reduce taxele pentru produsele din oțel și aluminiu până la sfârșitul anului 2026. De asemenea, concesiile tarifare ale UE vor expira la sfârșitul anului 2029, după momentul în care Trump urmează să își încheie mandatul.

Trump condiționase ca acordul să fie aprobat până la 4 iulie

Întârzierea a testat răbdarea Washingtonului, până în punctul în care președintele SUA a amenințat, la începutul lunii mai, că va majora din nou tarifele dacă instituțiile UE nu vor ajunge la un acord până pe 4 iulie.

Consiliul UE , care reprezintă guvernele statelor membre, este așteptat acum să aprobe oficial textele pe 26 iunie, înainte ca acestea să fie publicate oficial în Jurnalul Oficial al UE și să intre în vigoare.