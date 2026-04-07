Un proces invizibil are loc în fiecare etapă a alimentației, de la producția agricolă până la masa consumatorului. Este vorba despre răspândirea rezistenței la antimicrobiene, un fenomen considerat de specialiști drept una dintre cele mai mari amenințări pentru sănătatea globală. Cercetătorii spun că această rezistență apare atunci când microorganismele precum bacteriile sau fungii nu mai răspund la antibiotice sau dezinfectanți. În timp, infecțiile devin mai greu de tratat, iar riscul de complicații crește semnificativ, arată The Conversation.

Unul dintre principalii factori care contribuie la această problemă este utilizarea pe scară largă a antimicrobienelor în creșterea animalelor. În fermele intensive, antibioticele sunt folosite pentru prevenirea bolilor și, în unele cazuri, pentru accelerarea creșterii. Acest mediu favorizează apariția și multiplicarea bacteriilor rezistente. Ulterior, acestea pot ajunge în lanțul alimentar și, în final, pe masa consumatorilor.

Cum ajung „superbacteriile” în alimente

Răspândirea nu are loc într-un singur punct, ci pe întreg traseul alimentelor. Bacteriile rezistente pot fi prezente în apă de irigație, sol, produse agricole sau în unitățile de procesare.

Un studiu european care a analizat peste 2.000 de probe alimentare și de mediu a arătat că, pe parcursul acestui proces, peste 70% din rezistența la antimicrobiene poate fi transferată între bacterii. Printre microorganismele implicate se numără bacterii cunoscute, precum Salmonella sau Campylobacter, dar și grupul ESKAPE, asociat frecvent cu infecții greu de tratat.

Specialiștii atrag atenția că bacteriile pot „învăța” unele de la altele cum să reziste la antibiotice. Acest lucru se întâmplă prin transfer genetic, un proces prin care microorganismele își transmit informații, similar schimbului de date între dispozitive. Acest mecanism accelerează răspândirea rezistenței și face ca problema să fie dificil de controlat, mai ales în sistemele alimentare complexe.

Biofilmele, o provocare pentru industria alimentară

Un alt obstacol major este reprezentat de biofilme. Acestea sunt comunități de microorganisme care aderă la suprafețe și devin extrem de rezistente la curățare și dezinfectare. Biofilmele pot persista în echipamentele din industria alimentară și pot deveni surse constante de contaminare. În plus, ele facilitează transferul de gene între bacterii, amplificând problema.

Pentru a limita fenomenul, cercetătorii explorează metode alternative, inclusiv utilizarea compușilor naturali din plante, precum uleiurile esențiale. Acestea ar putea reduce necesitatea utilizării antibioticelor și ar contribui la controlul bacteriilor rezistente. De asemenea, specialiștii subliniază importanța unei abordări integrate, care să țină cont de legătura dintre sănătatea oamenilor, a animalelor și a mediului.

Rezistența la antimicrobiene este adesea descrisă drept o „pandemie tăcută”. Deși nu este vizibilă, aceasta afectează deja milioane de oameni la nivel global și poate face ca tratamentele obișnuite să devină ineficiente.

Cercetătorii avertizează că, fără măsuri urgente, alimentele ar putea deveni o cale tot mai importantă de transmitere a acestor bacterii. În acest context, siguranța alimentară nu mai ține doar de igienă, ci și de modul în care sunt produse, procesate și consumate alimentele.