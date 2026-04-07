Prețurile ingredientelor esențiale pentru masa de Paște au crescut semnificativ în ultimul an, cu majorări de până la 46%, potrivit unei analize Frames bazate pe datele Institutului Național de Statistică, transmite Agerpres.

„Masa tradiţională de Paşte din acest an vine cu o notă de plată istorică. Datele statistice extrase de Frames din cel mai recent raport anunţat de Institutul Naţional de Statistică arată o realitate economică dură. O analiză comparativă faţă de aceeaşi perioadă din 2025 dezvăluie scumpiri semnificative la ingredientele esenţiale pentru masa de sărbători”, precizează autorii cercetării.

Datele analizate de specialiștii companiei de consultanță Frames arată o creștere generalizată a prețurilor, însă anumite produse au înregistrat scumpiri mult peste medie.

Cel mai mare avans este consemnat la pudra de cacao, ingredient esențial pentru cozonaci, care s-a scumpit cu peste 46% în ultimul an. Creșterea s-a propagat și către produsele din ciocolată, unde indicele a ajuns la 129,02, ceea ce înseamnă o majorare de 29%.

Nici alimentele de bază nu au fost ocolite de presiunea inflației. Ouăle, simbolul central al Paștelui, au ajuns la un indice de 114,3, ceea ce înseamnă că românii vor plăti cu peste 14% mai mult față de anul trecut pentru un cofraj.

Friptura tradițională devine, la rândul ei, mai costisitoare. Carnea de oaie și miel înregistrează un indice de 108,85, echivalentul unei creșteri de aproape 9% comparativ cu anul anterior.

În același timp, prepararea cozonacului pune presiune suplimentară pe bugetele familiilor. Miezul de nucă s-a scumpit cu peste 17%, iar cozonacul din comerț este mai scump cu aproape 16%.

Potrivit analizei Frames, aceste scumpiri nu sunt generate de specula locală, ci de factori externi.

„Fenomenul are la bază cauze economice şi climatice globale extrem de grave. Explozia preţului la cacao este rezultatul direct al unei crize istorice în Africa de Vest”, susţin autorii analizei.

Țări precum Coasta de Fildeș și Ghana, principalii producători de cacao la nivel mondial, se confruntă cu recolte afectate de fenomene meteo extreme și de boli care au distrus plantațiile. Deficitul de materie primă s-a reflectat rapid în prețurile produselor de pe raft.

În cazul produselor de origine animală, explicațiile țin de costurile de producție.

„Fermierii acuză preţurile ridicate la furajele pentru animale şi costurile crescute cu energia electrică necesară halelor industriale. La acestea se adaugă normele sanitare europene din ce în ce mai stricte şi episoadele recurente de gripă aviară care au afectat grav efectivele de păsări de pe continent”, se mai precizează în document.

Toate aceste presiuni din lanțurile de aprovizionare se reflectă direct în prețurile finale plătite de consumatori.

„Datele privind IPC prezintă doar o fotografie de moment, la nivelul lunii februarie. Creşterea semnificativă a preţurilor la carburanţi şi scumpirea gazelor, de la 1 aprilie, vor aduce un nou val de scumpiri după Paşte, la începutul lunii mai”, afirmă Adrian Negrescu, managerul Frames.

Analiștii avertizează că presiunile inflaționiste ar putea continua să crească.

„Nu este exclus ca luna aprilie să aducă o inflaţie de peste 10%, de patru ori peste media UE, iar acest indicator să se menţină la două cifre cel puţin 3 luni de acum încolo”, mai arată analiza Frames.

Banca Națională a României rămâne precaută, în condițiile în care șocurile externe și deficitul bugetar continuă să apese asupra prețurilor din economie.

În acest context, comportamentul de consum al românilor se schimbă vizibil. Bugetul pentru sărbători este calculat mult mai atent, iar tendința este de reducere a cheltuielilor.

„Cumpărătorii nu vor renunţa bineînţeles la masa tradiţională, însă aplică strategii clare de supravieţuire financiară. Observăm o orientare masivă către produsele marcă proprie ale reţelelor de supermarketuri, care sunt mai ieftine. Totodată, are loc o reducere drastică a volumelor achiziţionate. Vom avea de Paşte, cel mai probabil, vânzări sub cele din anul trecut”, a declarat Negrescu.

Românii cumpără mai puțin și mai atent. În locul cantităților mari de altădată, aleg porții mai mici și caută constant cele mai bune prețuri.

Consumatorii preferă acum să achiziționeze cantități reduse, uneori doar o caserolă mică de carne de miel sau o singură felie, în locul unor volume mai mari, așa cum se obișnuia în trecut. În paralel, interesul pentru promoții a crescut, iar mulți clienți aleg să compare prețurile din mai multe magazine înainte de a cumpăra.

„Suntem într-o adevărată săptămână a patimilor financiare în care goana după promoţii s-au transformat într-un adevărat sport naţional. Masa de Paşte va fi definită, în linii mari, de campaniile de reduceri, de ofertele anunţate de marile magazine”, mai arată analiza.

Chiar dacă există și mici scăderi de prețuri la unele produse, acestea nu reușesc să compenseze scumpirile majore.

De exemplu, ridichile s-au ieftinit cu 5,5%, însă aceste ajustări punctuale nu reușesc să echilibreze creșterile semnificative la carne, dulciuri și ouă.

În aceste condiții, coșul minim pentru masa de Paște devine tot mai greu de susținut pentru familiile cu venituri mici și medii.

„O familie de 4 persoane va avea nevoie, în medie, de un buget de 1000 sau chiar 1500 de lei pentru o masă tradiţională de pe care să nu lipsească carnea de miel, cozonacul, pasca, celelalte specialităţi culinare, băuturile alcoolice şi, bineînţeles, cadourile de Iepuraş. Pentru marea majoritate a populaţiei, acest buget va fi imposibil de alocat având în vedere costurile mai mari cu viaţa de zi cu zi, de la întreţinere la gaze, energie electrică etc.”, a mai declarat Negrescu.

Datele analizate de Frames privind evoluția prețurilor au fost colectate de Institutul Național de Statistică, iar comparația vizează perioada februarie 2025 – februarie 2026. Estimările privind evoluțiile ulterioare aparțin experților și trebuie interpretate ca indicatori orientativi.