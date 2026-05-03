Percepția gustului dulce nu depinde doar de ingrediente, ci și de așteptări. Un studiu realizat de cercetători de la Radboud University, University of Oxford și University of Cambridge arată că, în anumite condiții, creierul poate „confunda” zahărul cu îndulcitorii artificiali, potrivit FoodandWine.

Deși mulți oameni sunt convinși că pot face diferența între zahăr și îndulcitori, studiul publicat în The Journal of Neuroscience arată că percepția este mult mai ușor de influențat decât pare.

Participanții au fost mai predispuși să spună că gustă zahăr real atunci când li s-a sugerat acest lucru, chiar dacă băutura conținea, de fapt, un îndulcitor artificial.

Ce au descoperit cercetătorii

Studiul a implicat 99 de adulți care nu aveau preferințe deosebite pentru zahăr sau îndulcitori. Aceștia au participat la mai multe teste de gust, în care au încercat băuturi îndulcite diferit.

Rezultatul a fost surprinzător: capacitatea lor de a identifica corect tipul de îndulcitor depindea în mare parte de informațiile primite înainte de degustare.

„Acuratețea era strâns legată de ceea ce le spuneam că primesc”, explică Margaret Westwater, coautoare a studiului.

Creierul reacționează la așteptări

Scanările cerebrale au arătat că simpla așteptare a zahărului activează zonele din creier asociate cu recompensa.

Cu alte cuvinte, dacă participanții credeau că primesc zahăr, experiența era percepută ca fiind mai plăcută — chiar și atunci când băutura nu conținea zahăr real.

De ce îndulcitorii pot „păcăli” gustul

Potrivit specialiștilor, există mai multe explicații. Îndulcitorii activează aceiași receptori ai gustului dulce ca zahărul, uneori chiar mai intens.

În același timp, așteptările joacă un rol major. „Dacă te aștepți ca ceva să conțină zahăr, asta îți va influența experiența”, explică Jessica Cording.

Nutriționista Sandra Zhang adaugă că creierul poate amplifica senzația de plăcere, chiar și atunci când produsul este îndulcit artificial.

De ce preferăm zahărul

Preferința pentru zahăr nu este întâmplătoare. Este legată de experiențe și de modul în care creierul a fost „antrenat” încă din copilărie.

Gustul dulce este asociat cu momente plăcute, precum deserturi, sărbători sau recompense, iar acest tipar se consolidează în timp. În plus, zahărul oferă energie rapidă, iar creierul este programat să răspundă pozitiv la acest lucru, prin mecanisme legate de dopamină și senzația de recompensă.

Etichetele schimbă experiența

Un alt aspect important este modul în care sunt prezentate alimentele.

Produsele etichetate ca „dietetice” sau „slabe-caloric” sunt adesea percepute ca mai puțin gustoase, chiar înainte de a fi încercate. În schimb, formulările pozitive, precum „fără zahăr adăugat” sau „bogat în nutrienți”, pot influența în mod pozitiv experiența.

Studiul arată că gustul nu este doar o reacție fizică, ci și una mentală. Așteptările, etichetele și experiențele anterioare pot schimba semnificativ modul în care percepem alimentele.

În unele situații, creierul poate „completa” experiența, făcând ca un îndulcitor să pară zahăr.