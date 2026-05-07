Peste 120 de producători și expozanți vor participa, între 7 și 10 mai, la cea de-a XXII-a ediție a evenimentului Zilele Horticulturii Bucureștene, organizat la Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București. Vizitatorii vor putea descoperi flori, plante ornamentale, fructe, legume, dar și soluții practice pentru grădinărit urban și compostare, transmite Agerpres.

Evenimentul reunește producători, specialiști și pasionați de horticultură și include expoziții tematice, demonstrații practice și activități pentru copii și adulți.

Flori, plante ornamentale și soluții pentru grădinărit urban

Potrivit organizatorilor, publicul va avea acces la o gamă variată de produse horticole, de la flori și plante ornamentale până la material săditor, fructe, legume și echipamente de specialitate.

Programul include și expoziții dedicate tendințelor actuale din horticultură, demonstrații practice pentru grădinari amatori și profesioniști, dar și ateliere interactive pentru întreaga familie.

Unul dintre punctele centrale ale ediției din acest an va fi zona coordonată de Primăria Sectorului 1, unde vizitatorii vor putea vedea exemple de grădinărit urban, precum balcoane verzi sau mini-grădini amenajate în spații mici.

Tot aici vor fi prezentate idei pentru reducerea risipei alimentare și soluții de compostare a resturilor vegetale, inclusiv pentru locuințele din mediul urban.

Activități pentru copii și demonstrații practice

Organizatorii spun că evenimentele sunt gândite în jurul ideii de învățare practică și îi încurajează pe vizitatori să descopere metode simple pentru amenajarea unui balcon verde, alegerea plantelor care contribuie la un aer mai curat în locuință și adoptarea unor obiceiuri alimentare sănătoase.

Copiii vor avea propriile activități dedicate, inclusiv ateliere în care vor putea planta și învăța cum să îngrijească plantele într-o mini-seră demonstrativă. La final, aceștia își vor putea lua acasă plantele realizate în cadrul atelierelor.

Zilele Horticulturii Bucureștene sunt organizate de Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București, prin Facultatea de Horticultură, în parteneriat cu Primăria Sectorului 1.

Evenimentul se desfășoară sub Înaltul Patronaj al Majestății Sale Margareta, Custodele Coroanei Române, și are ca simbol bujorul, desemnat Floarea Națională a României prin lege în anul 2022.