Livezile din mai multe regiuni ale țării au intrat în perioada de înflorire, iar albinele sunt deja active, odată cu temperaturile mai ridicate din ultimele zile. Imaginile surprinse de G4Food arată roiuri de albine care vizitează florile pomilor fructiferi.

Apicultorii spun că această perioadă este una dintre cele mai importante din calendarul agricol. Polenizarea realizată de albine influențează direct producția de fructe, atât în ceea ce privește cantitatea, cât și calitatea.

Dacă vremea rămâne stabilă, fără episoade de îngheț sau ploi prelungite, există premise pentru o polenizare bună, spun specialiștii din domeniu. În schimb, variațiile bruște de temperatură pot afecta activitatea albinelor și, implicit, randamentul livezilor.

În ultimii ani, apicultorii au atras atenția asupra presiunilor tot mai mari asupra coloniilor, de la utilizarea pesticidelor până la schimbările climatice.