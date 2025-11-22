Studiul „Fermier în 2026: Priorități, Provocări și Perspective”, realizat de MKOR la comanda ALCEDO, confirmă o realitate crâncenă cu care se confruntă fermierii: seceta este principala provocare a agriculturii moderne.

Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food: - articolul continuă mai jos -

Potrivit raportului, 73% dintre fermierii cultivatori își diversifică deja culturile, iar 71% introduc soiuri rezistente la secetă.

Cercetarea, desfășurată în septembrie 2025 pe un eșantion reprezentativ de 250 de persoane de decizie din ferme, care gestionează minimum 100 de hectare, arată că majoritatea au început deja implementarea unor măsuri strategice de adaptare, prioritizând reziliența și investițiile în tehnologie.

Seceta, în topul provocărilor cu care se confruntă cultivatorii

Factorii climatici extremi, în special seceta, este în topul provocărilor cu care se confruntă cultivatorii. Fenomenele climatice extreme sunt percepute ca fiind cu 30% mai critice, decât provocările financiare tradiționale, cum ar fi costul inputurilor sau presiunea prețurilor la vânzare.

„Studiul confirmă ceea ce vedem zilnic în câmp: fermierul modern a devenit un manager de risc, iar clima este variabila principală. Deciziile nu se mai iau doar pe baza tradiției, ci pe date, reziliență și tehnologie.

Rolul nostrum, la ALCEDO, este să fim parteneri strategici în această tranziție, oferind nu doar inputuri, ci soluții integrate, de la hibrizi adaptați la secetă, până la consultanță agronomică personalizată, și facilitarea accesului la finanțare. Succesul în agricultura de mâine depinde de capacitatea de a transforma provocările climatice în oportunități de eficientizare”, a susținut, într-un comunicat, Radu Voinea, director general ALCEDO.

Potrivit acestuia, reacția fermierilor la presiunea climatică este concretă: 73% au diversificat deja culturile pentru a reduce riscul, 71% au introdus soiuri rezistente la secetă sau schimbări climatice, iar 63% au redus suprafața cultivată, preferând să cultive mai puțin dar mai sigur.

Doar 21% dintre fermieri folosesc sisteme digitale de monitorizare

54% dintre fermieri au apelat la soluții financiare (credite, cooperative, compensări cu cereale) pentru a susține aceste transformări. În schimb, investițiile în irigații și tehnologii pentru conservarea apei rămân limitate: doar 37% au implementat astfel de măsuri în infrastructură.

În ceea ce privește planurile de dezvoltare pentru perioada 2026-2028, direcția este clară: 86% dintre respondenți au planuri de investiții, iar acestea se concentrează pe tehnologizare și extindere.

Investițiile în echipamente și tehnologii agricole noi sunt primele pe listă (66%), urmate de achiziția (63%) sau arendarea (50%) de noi terenuri.

Pe de altă parte, doar 23% dintre fermele analizate dețin sisteme de irigații automatizate și doar 21% folosesc sisteme digitale de monitorizare.

Însă, pentru perioada 2026-2028, investițiile în sisteme de irigații și conservarea apei reprezintă o prioritate pentru 48% dintre fermieri.