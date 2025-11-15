Anul acesta, Bayer anunță că va lansa încă 18 hibrizi noi de porumb, încercând să acopere fiecare zonă de maturitate a porumbului și să vină cu soluții pentru segmentele de cultivare non-irigat. Portofoliul companiei este adaptat în permanență ca să răspundă cerințelor fermierilor, care vor să aibă producții tot mai mari.

Gábor Raviczki, Director de Marketing Bayer Crop Science România, Bulgaria, Republica Moldova, a dezvăluit la podcastul ”Agricultura în schimbare” și ce costuri și muncă presupune dezvoltarea unui hybrid nou:

Ani de muncă pentru un nou hibrid

Directorul de Marketing mai spune că sunt ani de muncă pentru a dezvolta o nouă linie de hibrizi, iar investițiile sunt pe măsură.

„E un efort extraordinar. Sunt echipe multidisciplinare, sună puțin medical, dar așa este, care lucrează foarte mult pentru dezvoltarea unei noi linii de de hibrizi. Ne ia mai mult de 5 ani pentru dezvoltarea unui nou hibrid, cu investiții de peste 20 de milioane de euro.

Deci este o muncă sisifică, cu foarte multă investiție umană de inteligență, de efort, de de gândire dar și financiar în spate. Dar ăsta este job-ul pe care îl avem și asta ne face să mergem dimineața la la muncă și asta e pasiunea noastră, pe care o facem cu mare drag pentru că simțim că da, aducem o schimbare și ajutăm în ceea ce înseamnă astăzi producerea de hrană de calitate și în cantități îndestulătoare în Europa, în România, în Bulgaria, Moldova și în lume”, a mărturisit directorul de marketing, în cadrul podcastului ”Agricultura în schimbare”, o producție G4Food.