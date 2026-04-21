Celebrul actor Javier Bardem a mărturisit care este secretul său pentru a se menține în formă și sănătos: un produs de bază al dietei mediteraneene pe care îl consideră indispensabil, relatează ABC.

Javier Bardem nu este doar un nume celebru al cinematografiei, ci și un promotor al stilului de viață sănătos. La 57 de ani, actorul a explicat într-un interviu că și-a schimbat prioritățile alimentare în ultimii ani, punând accent pe consumul de fructe și legume în detrimentul cărnii. Totuși, există un ingredient care nu lipsește niciodată din meniul său și pe care l-a supranumit „caviarul spaniol”.

Uleiul de măsline, sursă de sănătate și simbol al identității

Este vorba despre uleiul de măsline extravirgin, „aurul lichid” al Spaniei. Pentru Bardem, acest aliment reprezintă mult mai mult decât un simplu ingredient. Este o legătură profundă cu rădăcinile sale. „Doar când îi aud numele, mă gândesc la casă, la familie și la identitatea noastră. Este un sentiment aproape patriotic”, spune actorul.

Spania este cel mai mare producător mondial de ulei de măsline, provincia Jaén fiind lider absolut, oferind peste 40% din producția națională datorită celor peste 66 de milioane de măslini de care dispune.

Javier Bardem, ambasadorul produselor spaniole

Pasiunea lui Bardem pentru produsele tradiționale spaniole trece dincolo de granițe. Actorul obișnuiește să trimită prietenilor săi din Statele Unite, cu ocazia zilelor de naștere sau a altor evenimente speciale, pachete cu ulei de măsline, jamón spaniol și brânză. „Cred că este cel mai frumos cadou pe care îl poți face cuiva care nu locuiește în Spania”, explică el.

Chiar și când se află la Los Angeles pentru filmări, Bardem are locurile sale cunoscute de unde cumpără produse tradiționale spaniole, mărturisind că simte nevoia să „savureze gustul de acasă” atunci când petrece mult timp în străinătate.

Gustul care cucerește lumea

Actorul susține că uleiul de măsline transformă orice preparat banal în ceva extraordinar. „Multe alimente, dacă nu sunt scăldate în acest ulei, nu au același gust. Gândiți-vă la o bucată de pâine înmuiată în ulei, cu roșii și puțin jamón… când gustă asta, americanii rămân uimiți”.

Deși recunoaște că nu are răbdarea necesară pentru a deveni un maestru bucătar, Bardem spune că se descurcă excelent cu preparatele de bază. Rețeta lui preferată, pe care o descrie ca fiind „incredibil de bună”, este extrem de simplă: un ou ochi, cartofi prăjiți și șuncă, totul pregătit cu un ulei de măsline de calitate.