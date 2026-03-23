Acordul comercial interimar dintre Uniunea Europeană și țările Mercosur va începe să se aplice cu titlu provizoriu de la 1 mai 2026, după ce Comisia Europeană a transmis instrumentul de aplicare provizorie către statele din blocul sud-american. Executivul european a anunțat că a trimis o „notă verbală” către Paraguay, statul care are rolul de gardian legal al tratatelor Mercosur. Prin acest pas, Comisia spune că a finalizat ultima etapă procedurală necesară pentru aplicarea provizorie a acordului, în baza deciziei adoptate de Consiliu pe 9 ianuarie.

Potrivit comunicatului CE, acordul comercial interimar se va aplica provizoriu, de la 1 mai, între Uniunea Europeană și toate țările Mercosur care și-au încheiat procedurile de ratificare și au notificat UE înainte de sfârșitul lunii martie. În această categorie intră Argentina, Brazilia și Uruguay. Paraguay a ratificat recent acordul, iar Bruxellesul spune că notificarea oficială este așteptată în curând.

Comisia Europeană susține că aplicarea provizorie va permite eliminarea tarifelor pentru anumite produse chiar din prima zi. În același timp, Bruxellesul afirmă că acordul va crea reguli mai previzibile pentru comerț și investiții.

În viziunea executivului european, beneficiile ar urma să fie resimțite imediat de întreprinderi, consumatori și fermieri din UE. Comunicatul subliniază, totodată, că sectoarele considerate sensibile din economia europeană sunt protejate prin garanții solide.

Pe lângă componenta comercială, Comisia leagă acordul și de o cooperare mai strânsă între UE și Mercosur în chestiuni globale considerate urgente, precum drepturile fundamentale ale lucrătorilor și schimbările climatice. În plus, Bruxellesul arată că aplicarea provizorie ar urma să contribuie la construirea unor lanțuri de aprovizionare mai reziliente și mai fiabile, în special în ceea ce privește fluxul de materii prime critice.

Moment important pentru UE

Exportatorii europeni vor putea afla mai multe informații despre modul în care pot folosi concret noile prevederi prin intermediul platformei Access2Markets. Comisia precizează că toate informațiile vor fi disponibile online în curând.

Comisarul european pentru comerț, Maroš Šefčovič, a descris momentul drept unul important pentru credibilitatea Uniunii Europene ca partener comercial major. „Ziua de astăzi marchează un pas important pentru demonstrarea credibilității noastre ca partener comercial major. Prioritatea actuală este de a transforma acest acord UE-Mercosur în rezultate concrete, oferindu-le exportatorilor din UE platforma de care au nevoie pentru a valorifica noile oportunități în materie de comerț, de creștere economică și de locuri de muncă”, a declarat acesta.

Oficialul european a adăugat că aplicarea provizorie va permite punerea în practică a acestor promisiuni înainte de finalizarea tuturor procedurilor democratice. „Aplicarea cu titlu provizoriu ne va permite să începem să respectăm această promisiune. Aștept cu interes ca acest acord să își atingă potențialul, consolidându-ne economia și poziția în cadrul comerțului mondial, în timp ce finalizăm toate procedurile democratice aferente”, a spus Maroš Šefčovič.

Prin acest pas, UE încearcă să accelereze intrarea în vigoare a părții comerciale a acordului cu Mercosur, într-un moment în care Bruxellesul insistă tot mai mult pe diversificarea parteneriatelor economice și pe securizarea lanțurilor de aprovizionare. Aplicarea provizorie de la 1 mai va fi, astfel, primul test concret al modului în care acest acord va funcționa în practică pentru companiile și piețele implicate.