La Barcelona s-a deschis luni, pentru trei zile, prestigiosul târg „Alimentaria”, care se află la a 50-a ediție!

Târgul se va desfășura pe 100.000 de metri pătrați, distribuiți în șapte pavilioane și va reuni peste 3.300 de companii expozante, din peste 100 de țări. Organizatorii estimează că vor fi peste 110.000 de vizitatori, din întreaga lume.

Invitat de onoare în acest an este Polonia, iar Asia și America Latină vor avea o reprezentare puternică a mediului de afaceri, structurată în diferite sectoare specializate.

La Alimentaria, expozanții români sunt organizați în două hale

Cristian Tănase, secretar general al Asociației pentru Promovarea Alimentului Românesc (APAR), prezent la târgul din Barcelona, a declarat în exclusivitate pentru G4Food că România este reprezentată la Alimentaria de 26 de firme.

”România participă la acest târg cu ajutorul Agenției Române pentru Investiții și Comerț Exterior (ARICE), agenție care funcționează în subordinea prim-ministrului și este finanțată de la bugetul de stat.

”Fără ajutorul lor, nu s-ar fi putut asigura această participare. La Alimentaria, expozanții români sunt organizați în două hale.Sunt producători din toate domeniile. Halele sunt foarte populate. Deja au început să vină vizitatorii, iar expozanții au stabilite deja numeroase întâlniri de afaceri cu clienți și potențiali clienți. Ne dorim la cât mai multe contracte încheiate și de viitor”, ne-a declarat Cristian Tănase.

- articolul continuă mai jos -

Cele 26 firme românești își așteaptă clienții!

Secretarul general al APAR ne-a spus că România va mai participa la încă 3 târguri anul acesta: în 13-14 mai, la TuttoFood, în Milano, în 20 mai la World of Private Label, de la Amsterdam și, în final, la târgul SIAL, de la Paris.

Firmele românești care participă cu stand de reprezentare la Alimentaria sunt: AGRICOLA INTERNATIONAL, ANDREEAS 95 EXIM, AVA STAR, FIVE CONTINENT, KLAUS, MARIFLOR PRODCOM, VIILE BUDUREASCA, VITALL, ANNABELLA FABRICA DE CONSERVE RAURENI, ARTESANS DEL SUCRE, CONTEC FOODS, GINZEE DISTILERIA, IDEAL FOODPACK, LTA MONDIAL, NEL CRIS, PAN FOOD, PET FACTORY, ALL NUTS, APICOLA COSTACHE, CERTINVEST, DYANDY NUTS, EUROPEAN FOOD INTERNATIONAL, KANDIA DULCE, LOLLIBONI SWEETS, PIRIFAN DISTRIBUTION și VELTA PROD.

La Alimentaria, cel mai mare spațiu va fi cel dedicat cărnii, fiind reprezentat de 350 companii internaționale, răspândite pe 15.000 metri pătrați și va cuprinde și o zonă dedicate produselor organice (Organic Foods și La Plaza Eco).

Profesioniștii din industria alimentară, distribuție și ospitalitate vor putea, de asemenea, să exploreze raioanele Alimentaria Trends și Fine Foods (axate pe inovație și valoare adăugată), Grocery Foods (transversal); Coffee, Bakery & Pastry (cu spațiu dublu la a doua ediție); Interlact, Lands of Spain, Snacks, Biscuits & Confectionery, Expoconser, Restaurama și Pavilioanele Internaționale.

La Alimentaria, pentru prima dată, va fi acordat premiul pentru cea mai bună pâine

În cadrul programului „Imagine Foodservice Europe”, promovat de Restaurant Brands, experții vor aborda provocările actuale ale cateringului organizat; iar în cadrul programului „Food & Hospitality Startups” peste 60 de companii emergente vor participa și își vor prezenta inițiativele.

Organizatorii au pregătit mai multe concursuri , cum ar fi primul campionat internațional de gătit Alimentaria; a opta ediție a Premiilor Horeca 2026; și premiile pentru Bucătarul și Chelnerul Anului.

Tot în cadrul acestei ediții aniversare, de jumătate de secol, pentru prima dată, va fi acordat premiul pentru cea mai bună pâine , alături de degustări profesionale de cafea și campionate de barista, precum și prezentări susținute de experți în brutărie, patiserie, ciocolaterie și înghețată, printre care Jordi Roca, Ramón Garriga, Miquel Guarro, Nikita Harwich, Irene Amat, Antonio Bachour și Lluc Crusellas.