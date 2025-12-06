De multe ori, atunci când prăjim carnea, ne confruntăm cu o problemă frustrantă: carnea lasă în tigaie apă sau zeamă, cum vreți să o numiți.

Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food: - articolul continuă mai jos -

Lichid care nu doar că înăbușă carnea în loc să o prăjească, dar ne și compromite textura și gustul final al preparatului. Carnea sfârșește prin a fi mai mult fiartă sau înăbușită în loc de rumenită și crocantă. Din fericire, există câteva trucuri esențiale, ușor de aplicat, care ne pot ajuta să ne asigurăm că acest lucru nu se va mai întâmpla și că vom obține mereu o friptură suculentă la interior și perfect sigilată la exterior.

Cheia pentru a evita acest neajuns constă în controlul temperaturii și pregătirea prealabilă a cărnii. În primul rând, este vital ca bucata de carne să nu fie scoasă direct din frigider. Carnea trebuie adusă la temperatura camerei cu aproximativ jumătate de oră înainte de a fi gătită. Dacă punem carne rece în tigaie, aceasta va scădea brusc temperatura uleiului, determinând carnea să elibereze lichide. De asemenea, tigaia și uleiul trebuie să fie foarte fierbinți înainte de a adăuga carnea, ideal în jurul valorii de 180 de grade Celsius. Acest șoc termic inițial ajută la sigilarea rapidă a exteriorului, menținând sucurile în interior.

Pe lângă factorul termic, un alt pas crucial este eliminarea oricărui exces de umiditate de pe suprafața cărnii. Indiferent de cât de fierbinte este uleiul, dacă suprafața cărnii este umedă, acea umiditate se va transforma în abur și va încetini procesul de prăjire. Prin urmare, este recomandat să tamponați bine carnea cu prosoape de hârtie înainte de a o așeza în tigaie. În plus, anumite tipuri de carne, cum ar fi tăieturile mai slabe (mușchiul sau cotletul), sunt în mod natural mai puțin predispuse să elibereze apă.

Adoptarea acestor tehnici simple ne garantează o carne savuroasă și o experiență culinară mult îmbunătățită.

Citește și

ABC în bucătărie | Carne la garniță: cum o faci, cum o păstrezi și câteva trucuri de la cei mai experimentați în conserve tradiționale