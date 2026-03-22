ABC în bucătărie | Cum să faci clătite perfecte în tigaia de oțel, fără să se lipească / Secretul de care trebuie să ții cont

22 mart. 2026, ABC în bucătărie
FOTO: Freepik

Clătitele făcute într-o tigaie de oțel inoxidabil au reputația că se lipesc, se rup și pun răbdarea la încercare. Un articol publicat de Fakt spune însă că problema nu este tigaia în sine, ci felul în care este folosită. Cheia stă în încălzirea corectă a suprafeței, iar un test foarte simplu cu apă poate arăta exact momentul în care tigaia este gata pentru aluat.

Tigăile din oțel inoxidabil devin tot mai populare datorită rezistenței lor și a faptului că nu au straturi antiaderente care se uzează. De asemenea, au rezistență la coroziune și la deteriorare, se curăță ușor, sunt compatibile cu diferite tipuri de plite și nu au stratul de suprafață care s-ar putea degrada în timp. În același timp, tocmai aceste tigăi dau bătăi de cap multor oameni când vine vorba despre clătite.

Greșeala frecventă

Greșeala cea mai frecventă este începerea prăjirii prea devreme, înainte ca vasul să fie suficient de bine încins. În acest caz, aluatul se lipește de suprafață, iar clătitele se rup și își pierd elasticitatea. Soluția este așa-numitul „test al apei”. Ideea este simplă: tigaia se încălzește câteva zeci de secunde, apoi se adaugă o picătură de apă. Dacă apa se adună într-o bilă și alunecă pe suprafață, înseamnă că tigaia a ajuns la temperatura potrivită pentru prăjire. Abia după acest test trebuie adăugat uleiul sau grăsimea și apoi turnat aluatul.

- articolul continuă mai jos -

Acest mic truc schimbă felul în care se comportă suprafața tigăii. Efectul obținut reduce lipirea și face mult mai ușoară întoarcerea clătitelor. În plus, aluatul se coace mai uniform, iar clătitele ies elastice, fără să fie nevoie de multă grăsime sau de frecarea agresivă a tigăii după gătit.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Vă rugăm să păstrați un ton respectuos în comentarii.

Limbajul ofensator, injuriile, comentariile instigatoare la ură sau postarea repetată și abuzivă a aceluiași mesaj pot duce la ștergerea comentariului și, în unele cazuri, la suspendarea temporară a dreptului de a comenta.

Comunitatea noastră este despre pasiunea pentru mâncare, rețete și experiențe culinare, iar discuțiile sunt binevenite atât timp cât rămân civilizate și constructive. Vă mulțumim că ne ajutați să păstrăm un spațiu plăcut pentru toți

Pe aceeași temă

ABC în bucătărie
21 mart.
ABC în bucătărie | Cum să faci cel mai simplu un ou poșat/ Tehnica prin care îți va ieși de fiecare dată perfect
ABC în bucătărie
14 mart.
VIDEO | ABC în bucătărie | Cum pregătești șnițelele fără să ai vase de spălat / Pas cu pas, șnițele suculente în interior și crocante la exterior, dar și o bucătărie curată
ABC în bucătărie
11 mart.
ABC în bucătărie | Cum prepari în propria bucătărie oțet de mere/ Poți folosi doar cotoarele de mere
ABC în bucătărie
07 mart.
ABC în bucătărie | Unde se păstrează semințele de in măcinate și cât rezistă după deschidere / Gestul simplu care le transformă într-un adevărat „superaliment”
ABC în bucătărie
04 mart.
VIDEO | ABC în bucătărie | Cum faci orez „bob cu bob” după indicațiile unui celebru chef cu stele Michelin
Cele mai noi articole

Rețetă tradițională de drob, fără miel. Cum poți face un drob delicios cu carne de porc si organe de pui
VIDEO | Câinii vânători de trufe și-au scos proprietarul din zăpadă/ Proprietar plantație trufe: Câinii „trufari” au un simț al orientării extraordinar. Trebuie doar să le spui să găsească drumul
Moda „ciupercilor adaptogene” este umflată de marketing, avertizează o expertă / Beneficii există, dar și ciupercile obișnuite, precum champignon, au proprietăți valoroase
Pe măsură ce tehnologia se extinde dincolo de alternativele la carne și lactate, tot mai multe start-up-uri din biotehnologie se orientează către o țintă mai dificilă: laptele uman
O rețetă grecească simplă: orez cu spanac și ou prăjit. Pentru un gust mai bogat, poți încerca să adaugi și puțină brânză feta
