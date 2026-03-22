Clătitele făcute într-o tigaie de oțel inoxidabil au reputația că se lipesc, se rup și pun răbdarea la încercare. Un articol publicat de Fakt spune însă că problema nu este tigaia în sine, ci felul în care este folosită. Cheia stă în încălzirea corectă a suprafeței, iar un test foarte simplu cu apă poate arăta exact momentul în care tigaia este gata pentru aluat.

Tigăile din oțel inoxidabil devin tot mai populare datorită rezistenței lor și a faptului că nu au straturi antiaderente care se uzează. De asemenea, au rezistență la coroziune și la deteriorare, se curăță ușor, sunt compatibile cu diferite tipuri de plite și nu au stratul de suprafață care s-ar putea degrada în timp. În același timp, tocmai aceste tigăi dau bătăi de cap multor oameni când vine vorba despre clătite.

Greșeala frecventă

Greșeala cea mai frecventă este începerea prăjirii prea devreme, înainte ca vasul să fie suficient de bine încins. În acest caz, aluatul se lipește de suprafață, iar clătitele se rup și își pierd elasticitatea. Soluția este așa-numitul „test al apei”. Ideea este simplă: tigaia se încălzește câteva zeci de secunde, apoi se adaugă o picătură de apă. Dacă apa se adună într-o bilă și alunecă pe suprafață, înseamnă că tigaia a ajuns la temperatura potrivită pentru prăjire. Abia după acest test trebuie adăugat uleiul sau grăsimea și apoi turnat aluatul.

- articolul continuă mai jos -

Acest mic truc schimbă felul în care se comportă suprafața tigăii. Efectul obținut reduce lipirea și face mult mai ușoară întoarcerea clătitelor. În plus, aluatul se coace mai uniform, iar clătitele ies elastice, fără să fie nevoie de multă grăsime sau de frecarea agresivă a tigăii după gătit.