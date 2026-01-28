Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) a verificat, marţi, la nivel naţional, 509 operatori economici din mediul rural, a aplicat amenzi contravenţionale de peste 1,5 milioane de lei şi a dispus oprirea prestării serviciilor în cazul a şase agenţi economici, până la remedierea deficienţelor.

“Aplicarea legii şi protecţia consumatorilor nu sunt limitate în funcţie de mediul de trai; astfel, în data 27.01.2026, la nivel naţional au fost verificaţi 509 operatori economici din mediul rural. Pentru a asigura un nivel uniform de protecţie al consumatorilor, Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor va intensifica acţiunile de control, garantând respectarea drepturilor consumatorilor pe întreg teritoriul ţării”, se arată într-un comunicat al instituţiei, remis miercuri AGERPRES, transmite Agerpres.

În urma verificărilor efectuate, comisarii ANPC au constatat multiple neconformităţi, pentru care au fost aplicate următoarele sancţiuni şi măsuri: 152 de amenzi contravenţionale, în valoare de peste 1,5 milioane de lei; 89 de avertismente; oprirea definitivă de la comercializare a produselor neconforme, în valoare de peste 29.000 de lei; oprirea temporară de la comercializare a unor produse în valoare de peste 98.000 de lei; oprirea prestării serviciilor până la remedierea deficienţelor pentru şase operatori economici.

Principalele neconformităţi constatate au fost: produse de origine vegetală depreciate calitativ, cu depuneri de mucegai şi deshidratare avansată; fructe de mare cu starea termică modificată, cu depuneri excesive de gheaţă, indicând întreruperea lanţului frigorific; produse cu data limită de consum depăşită; pavimentul într-o stare avansată de degradare, cu elemente lipsă, fisuri şi acumulări consistente de murdărie, favorizând contaminarea produselor; nerespectarea condiţiilor şi temperaturilor de depozitare prevăzute de producător, produsele fiind depozitate direct pe pavimentul unităţii; recipienţi sub presiune cu grad avansat de coroziune (butelii); produse fără elementele de identificare şi caracterizare; lipsa verificării metrologice a mijloacelor de măsurare utilizate; utilizarea agregatelor frigorifice cu elemente de etanşare a părţilor mobile depreciate, generând pierderi de temperatură şi compromiterea siguranţei alimentare.

“Respectul şi protecţia consumatorilor nu ţin cont de oraş sau sat. Nu vom permite ca vreo persoană să fie expusă riscurilor. Controalele noastre vor fi constante şi ferme, pentru siguranţa şi demnitatea fiecărui consumator din întreaga ţară”, a transmis preşedintele ANPC, Ionel-Cristinel Obretin.