Sezonul usturoiului 2025 din Spania s-a încheiat cu o creștere de 9%, un rezultat semnificativ, având în vedere provocările climatice și presiunile de pe piețele externe. Totuși, sezonul a adus și semnale de avertizare: grindina a redus dimensiunea produsului și a crescut pierderile. Analizele sectoriale anticipează o scădere a prețurilor pentru 2026, informează Financial Food, citat de Fresh Plaza.

Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food: - articolul continuă mai jos -

În Castilia-La Mancha, regiunea care produce aproape 60% din usturoiul Spaniei și reprezintă 68% din suprafața cultivată, fermierii au fost nevoiți să își adapteze metodele pentru a menține aprovizionarea. José López de la Fuente, CEO al Grupo Lomar, explică: „Grindina a fost un factor cheie în acest an; usturoiul a fost mai mic, afectând întregul proces”. Pentru a compensa recoltele mai mici pe hectar, multe ferme au mărit suprafața semănată pentru a satisface cererea continuă de usturoi violet.

Vă recomandăm să citiți și: VIDEO | Combinația de usturoi cu gutuie e mai bună decât ne-am putea imagina/ O demonstrează sosul alioli dintr-un sat din Pirinei, pe care gospodinele locului îl prepară cu gutui dulci, care cresc în zonă

Disponibilitatea limitată a pesticidelor pentru protecția culturilor crește riscurile agronomice și costurile indirecte

Producția națională se confruntă însă și cu provocări care depășesc aspectele climatice. Concurența din partea Chinei, Argentinei și Egiptului – țări cu costuri de producție mai scăzute – pune presiune pe prețurile europene. López de la Fuente avertizează că „Nu suntem pe picior de egalitate”, subliniind că producția spaniolă implică costuri mai mari și este supusă unor reglementări mai stricte.

În plus, disponibilitatea limitată a pesticidelor pentru protecția culturilor crește riscurile agronomice și costurile indirecte.

În ciuda acestor obstacole, Spania rămâne principalul producător de usturoi din UE, exportând anual peste 315.000 de tone. Sectorul abordează cu prudență sezonul următor, dar rămâne optimist în ceea ce privește echilibrarea unei producții robuste cu prețuri mai stabile.