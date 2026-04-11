Două femei din Iași au fost internate la Clinica de Chirurgie Plastică a Spitalului „Sf. Spiridon”, după ce au suferit accidente casnice în timp ce pregăteau masa de Paște. Una dintre ele a avut nevoie de intervenție chirurgicală de urgență, după ce și-a prins degetul într-un blender, potrivit Agerpres.

Intervenție de urgență pentru extragerea lamei

Coordonatorul UPU, dr. Diana Cimpoeșu, a declarat că prima pacientă, o femeie în vârstă de aproximativ 35 de ani, a ajuns la spital cu o plagă gravă la mâna stângă.

„Medicii au constatat o plagă tăiată cu retenție de corp străin – lama aparatului – fiind necesară intervenția în sala de chirurgie plastică pentru extragerea acesteia și repararea leziunilor”, a explicat medicul.

Arsuri grave după o cădere în bucătărie

Cea de-a doua pacientă, în vârstă de aproximativ 50 de ani, a suferit arsuri de gradele 2 și 3 pe aproximativ 5% din suprafața corporală, după ce s-a dezechilibrat și a căzut peste aragaz.

În urma impactului, femeia a suferit și un hematom epidural frontal. Aceasta a fost internată pentru tratament de specialitate, alături de cealaltă pacientă.

Medici: crește riscul accidentelor în această perioadă

Ambele femei sunt internate în Clinica de Chirurgie Plastică a spitalului ieșean și primesc îngrijiri medicale.

Medicii atrag atenția că, în perioada premergătoare sărbătorilor pascale, când activitățile din bucătărie se intensifică, riscul accidentelor casnice crește. Specialiștii recomandă prudență în utilizarea aparatelor electrocasnice și în manipularea surselor de foc.