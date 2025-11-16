Oul poșat este modalitatea sănătoasă și dietetică de a pregăti oul. Prin fierbere în apă nu adăugăm grăsimi suplimentare și păstrăm gustul perfect al ingredientului. Dar nu toată lumea reușește să prepare un ou poșat corect prin metoda tradițională de gătire . Cu această metodă de pregătire a oului poșat, în cuptorul cu microunde , reușita este de 100%, iar preparatul este gata în mai puțin de 1 minut, cu efort minim.

Cum pregătim oul

Într-un castronaș care poate fi utilizat în cuptorul cu microunde punem puțină apă și deasupra spargem un ou.

Introducem castronul în cuptorul cu microunde la putere mare pentru 45 de secunde. Dacă vi se pare că mai trebuie gătit îl mai puneți câte 10 sec până ajunge la consistența dorită.

Servirea

Scoatem oul cu o spumieră sau paleta/lingură cu găuri, cu grijă să nu se spargă și îl punem pe farfurie. Puțină sare și piper deasupra și e gata!

Poftă bună!