ABC în bucătărie

Dovleacul este unul dintre simbolurile toamnei și ale sezonului rece, nelipsit din plăcinte, supe-cremă sau deserturi aromate. Pentru a ne bucura pe deplin de gustul și calitățile sale nutritive, este important să știm cum să-l alegem, să-l curățăm corect și să-l păstrăm în cele mai bune condiții.

Când alegem un dovleac, trebuie să fim atenți să fie tare, cu coaja întinsă, fără răni sau crăpături și cu codița întreagă. Dacă aceasta a fost îndepărtată, fructul poate fi afectat de mucegai, notează publicația Gastronomos. Cu alte cuvinte, dovleacul sănătos are coaja netedă, uniform colorată și fără pete. Codița este un indicator important al prospețimii. Dacă lipsește, există riscul ca dovleacul să se altereze mai repede.

Cum curățăm corect dovleacul

Se taie pe jumătate, cu un cuțit mare, de la codiță spre mijloc. Cu o lingură, se curăță interiorul de fibre și semințe, apoi se taie în bucăți mai mici, pentru a fi mai ușor de decojit. Este recomandat să folosiți un cuțit solid, întrucât pulpa de dovleac crud poate fi destul de tare. Semințele curățate se pot usca și prăji, fiind o gustare delicioasă și sănătoasă.

Curățat și tăiat, învelit în folie alimentară, dovleacul rezistă la frigider câteva zile. Răzuit și pus într-o pungă alimentară, se poate păstra la congelator cel puțin o lună. Întreg, poate fi păstrat într-un loc uscat și întunecat pe tot parcursul iernii, chiar și până la un an. Aceste metode simple permit să avem dovleac proaspăt pentru supe, tarte sau prăjituri, oricând dorim.

Pentru un plus de savoare, alegeți dovlecii cu coaja portocalie intensă și pulpă densă, fără zone moi sau urme de umezeală.

Un truc util: dacă doriți să economisiți timp, puteți coace pulpa de dovleac, o puteți pasa și congela sub formă de piure, gata de folosit pentru deserturi rapide sau supe-cremă aromate.